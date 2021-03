Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 marzo 2021: Stefania deve andarsene. La Venere è disperata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 16 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1, zia Ernesta ha deciso di tornare a Lecco. Stefania non vuole però lasciare Milano.

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per la puntata del 16 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio è molto deluso da Marta. La Guarnieri ha informato il marito della sua intenzione di trattenersi ancora qualche giorno a Parigi. Il Conti non può fare altro che accettare quest'ennesimo allontanamento della sua consorte. Intanto zia Ernesta comunica a Stefania di voler tornare a Lecco. La giovane è disperata, non vorrebbe lasciare Milano. Umberto invece ha brutte notizie per Cosimo. Il loro affare rischia di saltare e potrebbe dare grossi problemi economici al giovane Bergamini. Marcello e Ludovica, dopo essersi detti addio, cominciano a sentire la mancanza l'uno dell'altra.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio deluso dalla decisione di Marta

Dopo aver saputo che Federico è suo fratello e che quindi Umberto ha tradito sua madre, Marta è fuggita a Parigi. Convinta che solo Riccardo – ignaro come lei della verità – possa confortarla, la Guarnieri è partita lasciando Vittorio nuovamente solo a Milano. E purtroppo il Conti dovrà rassegnarsi a non ricongiungersi ancora con sua moglie. La ragazza lo informa infatti di avere intenzione di rimanere ancora qualche giorno in Francia. Ha ancora bisogno di tempo per pensare e la presenza di Riccardo, Nicoletta e Margherita, sembra farle molto bene. Il direttore de Il Paradiso delle Signore è molto deluso da questa improvvisa decisione ma non può certo obbligare la sua consorte a tornare a casa.

Stefania deve andarsene. La Venere è disperata! Ecco cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 marzo 2021

Brutte notizie per Stefania! Con la partenza di Luciano prima e poi di Silvia – che rimarrà a Parigi – zia Ernesta ha deciso di tornare a Lecco. Con lei dovrà partire anche la giovane Colombo ma la Venere non è per nulla contenta di lasciare Milano e il suo lavoro. Stefania si è infatti abituata alla sua nuova vita e la prospettiva di tornare nella sua città natale, non l'alletta più di tanto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza tenterà di tutto per rimanere nel grande magazzino e saranno determinanti – per lei – Irene, Anna e Maria. Le tre ragazze le offriranno infatti un posto nel loro appartamento, nella speranza che Ernesta si convinca a lasciar volare da sola la sua nipotina.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica e Marcello sentono la mancanza l'uno dell'altra

Cosimo sta per vivere di nuovo dei momenti complicati. Dopo la morte del padre, il ragazzo si è trovato a gestire da solo l'attività di famiglia e a portare a termine l'accordo con Umberto. Purtroppo gli affari con il Guarnieri sembrano destinati a saltare. Per il Bergamini si prevede un periodo molto difficile. I problemi sul lavoro potrebbero portare a gravi conseguenze economiche. Riuscirà il ragazzo a risolvere tutte le sue problematiche o per Umberto sarà il momento giusto per liberarsi del suo socio?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.