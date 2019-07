Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 luglio 2019: Vittorio e Marta lontani a causa di Andreina

Anticipazioni TV

Vittorio e Marta decidono di allontanarsi per colmare le tensioni createsi tra loro a causa dell'arresto di Andreina.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 16 luglio 2019, Vittorio e Marta decidono stare lontani momentaneamente l'uno dall'altro per superare le tensioni createsi a causa dell'arresto di Andreina. Luca Spinelli cercherà di approfittare di questo momento per “conquistare il cuore” della Guarnieri. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Marta e Vittorio lontani a causa di Andreina in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 luglio 2019

Vittorio crede che Marta sia responsabile dell'arresto di Andreina e decide di allontanarsi da lei. Il Conti è infatti convinto che la ragazza abbia denunciato la sua compagna. In effetti l’unica a sapere del ritorno della Mandelli a Milano, è proprio la Guarnieri, che non ha nascosto un certo fastidio per essere stata invischiata in una faccenda così delicata. I due si separano per prendere del tempo per pensare e per superare le tensioni nate tra loro. Di questa situazione ne approfitterà Luca. Lo Spinelli non si lascerà scappare l'occasione per insidiare la giovane Guarnieri e arrivare al suo unico e vero scopo: distruggere Umberto!

Riccardo chiede a Ludovica di procurargli degli antidolorifici

Neanche per Riccardo è un buon momento. Dopo aver scoperto che Nicoletta è incinta e dopo averlo confessato a Marta, il Guarnieri deve cercare di superare il dolore causato dalla caduta da cavallo. L’incidente è stato violento e purtroppo i dolori sono forti. Per questo motivo decide di chiedere aiuto a Ludovica, affinché la sua amica gli procuri degli antidolorifici.

