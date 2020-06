Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 giugno 2020, in replica: Nuovi problemi in arrivo per Luciano e Silvia

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Paradiso delle Signore di Domani martedì 16 giugno 2020. Ecco cosa succede nell'Episodio in onda in Replica su Rai1.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, della puntata di martedì 16 giugno 2020. Nelle Trame dell'Episodio della Soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Luciano si confida con Silvia, stremato dalla presenza di Riccardo al Paradiso. Il Cattaneo non può più sopportare il comportamento del giovane Guarnieri. Intanto Angela e Marcello sono in grosse difficoltà per pagare l'affitto e temono di rimanere davvero senza una casa. La Barbieri torna a lavorare al Circolo e sfoga la sua frustrazione su Riccardo raccontandogli perché è scappata da Villa Guarnieri. I coniugi Cattaneo sembreranno aver superato la loro crisi ma a Milano fa il suo ritorno Clelia Callegaris.

Silvia consola Luciano nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 giugno 2020

Riccardo ha preso in mano le redini de Il Paradiso ma i suoi modi non piacciono a tutti. Il giovane rampollo crea non pochi problemi a Luciano e il Cattaneo è stanco di dover continuamente far riferimento al Guarnieri. Al mattino, prima di andare in ufficio, il ragioniere si confida con Silvia, che cerca di consolarlo e di spingerlo a pazientare. Marta e Vittorio torneranno presto. I coniugi sembrano aver ritrovato il perduto feeling e la crisi sembra solo uno sbiadito ricordo, tanto da dedicarsi una cena a lume di candela. Purtroppo però un ritorno inaspettato potrebbe turbare la loro riconquistata pace: quello di Clelia Calligaris.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Angela affronta Riccardo

Angela è fuggita da Villa Guarnieri a gambe levate, dopo aver capito di non essere un ospite gradito. Ma tornata a casa ha scoperto che Marcello ha compiuto un gesto folle e che il risarcimento di Umberto, non basta per coprire le spese dell'affitto in arretrato. I fratelli sono in difficoltà e pensano di rischiare veramente di rimanere senza casa. La Barbieri intanto torna a lavorare al Circolo e una volta faccia a faccia con Riccardo, gli fa capire il motivo del suo rancore. La ragazza non sarà per nulla morbida con il rampollo di Umberto, che si sentirà colpito dalle parole della cameriera.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armano in soccorso di Rocco

Intanto al Paradiso arriva il primo stipendio per Rocco e il ragazzo, nel ricevere la busta paga, rivive un momento doloroso del suo passato. Armando è però accanto a lui, pronto a sostenerlo. Gabriella fa la stessa cosa con Salvatore. Trova infatti le parole giuste per incoraggiarlo. Il buon Amato riuscirà a trovare la forza di chiedere alla Rossi di sposarlo o aspetterà di risolvere prima i suoi problemi finanziari?

