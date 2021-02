Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 febbraio 2021: Marta torna a casa ma per lei è l'inizio di un incubo...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 16 febbraio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai, Marta conosce Pietro e tra loro sembra esserci grande feeling. La situazione si fa pericolosa.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 16 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marta è tornata a Milano e fa la conoscenza di Pietro. Tra zia e nipote il feeling è immediato. La ragazza fa visita a sua zia Adelaide e a suo padre Umberto a Villa Guarnieri ma nessuno dei due intende raccontarle la verità su Federico. Al Paradiso invece fervono i preparativi per la recita di Carnevale e mentre Armando si improvvisa regista e sceneggiatore, Maria e Agnese si occupano di costumi e maschere.

Marta conosce Pietro in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 febbraio 2021

Marta è tornata! Proprio quando sembrava fatta tra Beatrice e Vittorio, la Guarnieri ha rifatto capolino a Il Paradiso delle Signore, pronta a riprendersi il posto che le spetta di diritto. Il suo rientro nelle trame della soap, creerà ovviamente grande scompiglio. Beatrice vuole andarsene, ormai convinta che la sua presenza a casa Conti sia nociva per lei e per suo cognato ma Pietro non è d'accordo, non intende rinunciare alla sua famiglia. Il ragazzo cercherà di convincere sua madre a cambiare idea, ignorando ovviamente quanto successo. Intanto tra lui e Marta si creerà un grandissimo feeling. Le Anticipazioni della soap ci rivelano che questo rapporto sarà molto pericoloso per la Guarnieri. Sarà il giovane nipote a rivelarle quel segreto che Vittorio ha cercato di tenerle nascosto per tutto questo tempo!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: I Guarnieri mentono a Marta

Marta si renderà immediatamente conto che durante la sua assenza è successo qualcosa. Vittorio cercherà di tenerle nascosta la passione scoppiata tra lui e Beatrice ma anche Adelaide e Umberto terranno la bocca chiusa su Federico. La Contessa non vuole in alcun modo che sua nipote scopra che il giovane Cattaneo è suo fratello e impone a suo cognato il silenzio. La Di Sant'Erasmo metterà in guardia il Commendator Guarnieri. Non deve rivelare – almeno per il momento – la grande novità in famiglia. Non ora che Marta deve affrontare un ritorno rocambolesco e mettere ko la sua rivale Beatrice! Silvia intanto decide di chiedere ad Adelaide un grande favore, riguardo al loro grande segreto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Grande festa per Carnevale al Paradiso

Silvia ha ricevuto un compito ben preciso: organizzare una bella festa di Carnevale per raccogliere fondi per la Curia. La Cattaneo ha avuto l'idea di coinvolgere tutto Il Paradiso delle Signore per una rappresentazione teatrale e ovviamente sia le Veneri che i magazzinieri, hanno accettato con entusiasmo la novità. Armando si improvvisa regista e sceneggiatore e sceglie Rocco, Pietro e Stefania come attori. Agnese e Maria invece si impegnano in sartoria per realizzare costumi e maschere strepitose, per rendere la giornata memorabile.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 febbraio 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.