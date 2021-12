Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 dicembre 2021: Agnese e Armando finalmente liberi di vivere il loro amore!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 16 dicembre 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Tina non vuole più operarsi. Non si tratta di un semplice spostamento di data, la cantante ha proprio deciso di non sottoporsi ad alcuna operazione, troppo spaventata dal non stare vicino a sua madre. Gemma e Stefania vorrebbero che Ezio e Veronica si sposassero. Più tardi la Zanatta rivela a Marco un particolare del suo passato e il ragazzo ne rimane particolarmente turbato. Flora ha deciso che non denuncerà i Guarnieri e prepara i bagagli per la sua partenza. Dora è sconvolta dal biglietto di Nino e Armando, capito il turbamento del seminarista, cercherà di parlargli. Salvatore invece decide di chiarirsi con il Ferraris, ora libero di dire al giovane quanto ama sua madre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tina non vuole più operarsi

Tina non si opererà! La ragazza non ha solo deciso di spostare la data della sua operazione ma ha proprio deciso che non si sottoporrà mai all'intervento. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la cantante sarà molto spaventata di allontanarsi da sua madre, le cui condizioni di salute sono preoccupanti. La sua decisione lascerà perplessi tutti, soprattutto Vittorio. Intanto Gemma e Stefania spingeranno Ezio e Veronica a sposarsi, per regolarizzare il loro legame. Le due ragazze, per una volta, saranno della stessa opinione.

Agnese e Armando liberi di parlare del loro amore ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 dicembre 2021

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci lasciano con il fiato sospeso riguardo il futuro di Tina e della sua voce. Ci danno però delle buone notizie sulla storia d'amore tra Armando e Agnese. Ora che i suoi figli sono a conoscenza di tutto, la sarta può raccontare loro cosa è davvero successo tra lei e il Ferraris. Nella puntata del 16 dicembre 2021 vedremo Salvo deciso ad avere un faccia a faccia con il capo magazziniere a cui deve delle scuse. Armando aveva affrontato Salvatore per difendere la sua amata e il loro incontro si era trasformato in una grossa baruffa, che aveva allontanato il barista dalla sua famiglia. Chiarito l'equivoco e scoperto che è stato Giuseppe a tradire la famiglia e non la povera Agnese, i due innamorati possono finalmente essere liberi di parlare della loro relazione e viverla a cielo aperto. Intanto Gemma racconterà a Marco un particolare del suo passato. Il Di Sant'Erasmo ne rimarrà profondamente toccato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora non denuncerà i Guarnieri

Armando sarà molto impegnato nella puntata della soap, in onda il 16 dicembre. Il Ferraris non solo avrà un altro confronto con Salvatore ma cercherà di capire cosa sta succedendo a Nino. Il seminarista è infatti molto strano e nel biglietto di Natale, lasciato sull'albero, ha espresso diverse perplessità riguardo il suo futuro. Anche Dora si è accorta del cambiamento del giovane da cui è ancora molto attratta e dopo aver letto il messaggio da lui scritto, si convince di avere ancora un'opportunità. Intanto Flora ha incastrato i Guarnieri. La ragazza ha scoperto la combinazione della cassaforte di Umberto e Adelaide ma, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, dopo le ultime dichiarazioni dei due su Achille, deciderà di non denunciarli e di partire al più presto per gli Stati Uniti.

