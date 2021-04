Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 aprile 2021: Cosimo accusa pubblicamente Umberto: “Assassino, hai ucciso Ravasi!”

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 16 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio vorrebbe ricucire il suo rapporto con Marta e che le cose tornassero come erano prima. La Guarnieri non è però dello stesso parere e non riesce a lasciarsi tutto alle spalle. Armando continua a tenere d'occhio Irene. La Cipriani triste per le accuse del Ferraris, trova conforto in Rocco. Tra i due scoppia la passione. Durante il ricevimento al Circolo, Cosimo – ormai convinto che Umberto sia l'assassino di Ravasi – accusa pubblicamente il Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio sogna di far pace con Marta

Marta ha lasciato Vittorio, delusa dal comportamento del marito e spaventata che tra lui e Beatrice non sia finita. Il Conti però vorrebbe che tra lui e sua moglie le cose tornino come prima. Il direttore de Il Paradiso delle Signore è sicuro di amare profondamente la sua consorte e giura di fare di tutto per riconquistare la sua fiducia e ristabilire il loro equilibrio famigliare. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che ci sarà ancora tanto da lavorare. Marta infatti non è per nulla convinta a lasciarsi il passato alle spalle e per lei sarà ancora molto difficile fidarsi di Vittorio e convincersi che Beatrice non sia una sua rivale. Le cose tra le due donne sono però destinate a chiarirsi ma basterà questo a salvare il matrimonio dei due protagonisti della soap?

Cosimo accusa Umberto di essere un assassino, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 aprile 2021

L'evento al Circolo promosso da Dante e organizzato da Adelaide, sta andando a gonfie vele. Dante ha giurato di distruggere Vittorio ma i suoi piani sono falliti. Beatrice ha salvato la situazione facendo in modo che il discorso del cognato fosse un successo e che il Conti facesse un figurone davanti agli investitori americani. La serata procede per il meglio ma all'improvviso Cosimo, furioso, fa irruzione nella sala e punta il dito contro Umberto. Il Bergamini ha scoperto nuovi dettagli sul Guarnieri. Dopo aver letto attentamente la lettera di suo padre e aver indagato più a fondo, il ragazzo ha scoperto una verità agghiacciante. Umberto è un assassino, ha ucciso Ravasi. Pieno d'ira, si fa strada tra gli ospiti del club e accusa pubblicamente il Commendatore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene e Rocco si baciano

Scoppia la passione tra Irene e Rocco. La Cipriani è nell'occhio del ciclone. Accusata da Giuseppe di essere lei la ladra de Il Paradiso, è stata beccata da Armando mentre metteva da parte un vestito per lei, per la Fiera Campionaria. La ragazza non sa come scusarsi ma soprattutto come dimostrare di essere innocente. Tutti gli indizi sono a suo carico ma Rocco è certo che lei non c'entri nulla. Il giovane si fa avanti per consolarla. Tra i due ragazzi sembra scattare qualcosa. Complice l'atmosfera romantica, i due si lasciano andare a un bacio appassionato. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che tra loro cambierà tutto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.