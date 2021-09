Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata del 15 settembre 2021 de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della soap, Tina riabbraccia le sue amiche al Paradiso.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 15 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Tina è tornata a Milano. Il suo ritorno a casa è però molto misterioso, sebbene carico di gioia per Agnese. La sarta, felice come non mai di riabbracciare la sua bambina, la presenta immediatamente ad Armando, che ha sentito tanto parlare di lei in questi anni. La ragazza approfitta della sua visita al Paradiso per salutare le sue amiche e per riabbracciarle. Senza accorgersi finisce nell'obiettivo di Vittorio che sta scattando le ultime foto alle modelle, per il lancio de Il Paradiso Market. Intanto Ludovica, minacciata da Adelaide, non intende arrendersi. Vuole difendere a tutti i costi sia il suo buon nome che il suo amore. Per questo decide che al prossimo evento del Circolo non si nasconderà e si presenterà al braccio di Marcello, anche se questo è un umile barista.

Tina riabbraccia Agnese ma nasconde un segreto ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 settembre 2021

Tina ha fatto ritorno a Milano. La ragazza ha fatto a tutti una sorpresa. Gabriella ha strabuzzato gli occhi nel vedere la sua vecchia amica comparirle davanti e non ha potuto fare a meno di avere un tuffo al cuore, ricordando i tempi passati con lei e con Salvatore. Ma la grande gioia è ovviamente tutta per la famiglia Amato. Giuseppe e Salvo sono felici di riabbracciare la loro “piccolina”, per non parlare poi di Agnese, che da tanti anni desiderava rivedere la sua bambina, troppo lontana da lei e troppo impegnata per farle visita. Ma la felicità nasconde un velo di preoccupazione. Perché Tina è qui ma soprattutto perché è arrivata senza Sandro. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il segreto della cantante rimarrà ancora un mistero. L'artista infatti fingerà che tutto vada bene, sia il suo lavoro che la sua vita privata ma sarà davvero così? Abbiamo molti dubbi!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tina nuovo volto de Il Paradiso Market?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore tacciono ancora su quale sia il mistero di Tina e sul perché la ragazza sia tornata a Milano proprio ora. La cosa è molto strana ma Agnese sembra non volerci nemmeno pensare. L'Amato è talmente felice di riabbracciare sua figlia che alla prima occasione, la presenta ad Armando. Il capo magazziniere conosce già la piccola di casa, almeno di fama. La sua amata sarta gliene ha parlato tantissimo negli anni ed è molto contento di conoscerla di persona. Tina approfitta della sua visita al Paradiso per salutare le sue amiche e riabbracciarle. Mentre sta camminando tra gli scaffali del grande magazzino, finisce inavvertitamente nell'obiettivo di Vittorio, che sta scattando le ultime foto alle modelle per la rivista. Questo scatto darà al Conti un'altra idea geniale: chiedere a Tina di posare per la copertina de Il Paradiso Market.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica non si arrende e sfida Adelaide

Adelaide ha imposto a Ludovica un aut aut. La Contessa non vuole più vedere la sua protetta accanto a un uomo di levatura sociale così bassa rispetto a lei e l'ha costretta a fare una scelta: o Marcello o la presidenza del Circolo. Ma la Brancia sembra aver dato un colpo di spugna alla sua vita passata e al suo legame con l'alta società, tanto da voler sfidare la Di Sant'Erasmo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza deciderà di affilare i coltelli contro la sua amica-nemica e di presentarsi al prossimo evento del Club, a braccetto con il Barbieri. Insomma Ludovica non pare essere disposta a scegliere tra il suo cuore e la sua casata!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.