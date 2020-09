Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata del 15 settembre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, momenti di nostalgia per Riccardo che ripensa a Nicoletta prima delle nozze con Ludovica. Intanto Luciano non perdona Clelia e parte per Bari.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 15 settembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Riccardo ripensa con nostalgia al matrimonio con Nicoletta, naufragato miseramente per un suo terribile errore. Intanto Federico tenta un ravvicinamento con Roberta ma la Pellegrino lo tiene ancora sulle spine e Marcello, ovviamente, ne approfitta. Marta e Vittorio si destreggiano nella loro vita di genitori mentre Clelia cerca un riavvicinamento con Luciano, che sta per partire per Bari. Intanto si organizzano le nozze di Ludovica e Riccardo, che hanno scelto Marta e Vittorio come testimoni.

Riccardo ricorda con nostalgia Nicoletta in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 settembre 2020

Riccardo sposerà Ludovica ma è chiaro che il ragazzo non sia innamorato di lei. Il suo cuore appartiene ancora a Nicoletta, anche se nel tempo si è affezionato alla bella Angela. In occasione della scelta del look per le imminenti nozze, il Guarnieri si trova davanti all'elegante abito che indossava il giorno in cui avrebbe dovuto rendere la Cattaneo sua moglie. La sua mente vaga tra i ricordi dolci – amari del loro amore, il cui triste finale continua a tormentarlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Federico e Marcello alla carica di Roberta!

Federico è tornato da Roberta, desideroso di riconquistare il cuore della ragazza. Il Cattaneo ha capito di aver sbagliato a non dar fiducia alla Pellegrino e a esserle andato contro e tenta di rimediare al suo errore. Ma la bella Venere, più confusa che mai, stavolta lo tiene sulla corda. Marcello ne approfitta per dichiarare ancora una volta i suoi sentimenti a Roberta, sicuro di avere – stavolta più di prima – delle chance.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clelia tenta di farsi perdonare da Luciano

Clelia ha confessato la verità a Luciano: non sono suoi i soldi dati per l'operazione di Federico. Il ragioniere non si fida più della Calligaris; si sente tradito dalla donna in cui ha sempre riposto fiducia. Clelia tenta in ogni modo di farsi perdonare ma Luciano è sordo a qualsiasi sua richiesta. La poverina, prima della partenza di Lucianone a Bari – in visita da Nicoletta – tenta un riavvicinamento emotivo ma Luciano si occupa solo di darle le consegne da sbrigare in sua assenza. Intanto Ludovica e Riccardo hanno scelto come testimoni di nozze, rispettivamente Marta e Vittorio, che si destreggiano con il loro nuovo ruolo di genitori della piccola Anna.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.