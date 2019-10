Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 ottobre 2019: Angela Barbieri, nuovo amore di Riccardo

Anticipazioni TV

Nuovi volti al Paradiso. Rocco Amato, cugino di Salvatore, è il nuovo magazziniere mentre Angela Barbieri strega con il suo fascino sia Adelaide che Riccardo.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 15 ottobre 2019, Rocco Amato viene assunto come magazziniere mentre Gabriella comincia la sua carriera da stilista nel grande magazzino. Angela Barbieri, la nuova cameriera del Circolo, fa colpo su Adelaide e Riccardo ma nasconde un passato oscuro. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Rocco Amato, il nuovo magazziniere nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 ottobre 2019

Le porte del Paradiso si sono riaperte e vecchi e nuovi volti hanno fatto capolino tra gli scaffali del grande magazzino. A casa Amato è arrivato Rocco, un cugino siciliano per la prima volta in viaggio da solo e fuori dalla sua terra natale. Agnese è molto in ansia per il nipote e spera che possa integrarsi il prima possibile a Milano. Sia lei che suo figlio Salvatore faranno di tutto per aiutarlo, visto che anche loro hanno affrontato le difficoltà di ambientarsi in una città così grande e diversa dal loro paesino. Rocco viene così assunto al Paradiso come magazziniere ma i suoi modi “rustici” non vanno troppo a genio al suo capo, Ugo Tagliabue Al circolo intanto fa il suo ingresso Angela Barbieri. Una ragazza volenterosa, venuta dalla Pianura Padana, che diventa la nuova cameriera del circolo e colpisce positivamente sia Riccardo che Adelaide. Che il giovane Guarnieri, dopo la delusione d'amore con Nicoletta, abbia trovato di nuovo l'amore?

Gabriella si occuperà dell'abito da sposa di Marta ne Il Paradiso delle Signore

Marta e Vittorio stanno per fare il grande passo e la Guarnieri si prepara a indossare l'abito più importante della sua vita. Adelaide, sempre dietro a sua nipote, si accorge di un piccolo particolare: il vestito fatto arrivare da Parigi, non è quello disegnato da Gabriella. La contessa convince quindi la nipote a sceglierne uno della linea Galeotti ma Vittorio vuole che la Rossi sia comunque coinvolta nella sua confezione. Il Conti le chiede quindi di occuparsi delle modifiche dell'abito e di far sì che sia perfetto per la sua adorata Marta. Gabriella comincia la sua nuova carriera di stilista.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 ottobre 2019

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1