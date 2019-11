Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 novembre 2019: Nicoletta e Riccardo tentano la fuga ma...

Anticipazioni TV

Nicoletta e Riccardo sono pronti a lasciare Milano ma una mossa di Cesare fa sfumare il loro piano.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 15 novembre 2019, Rocco incontra Maria ma tra i due non scocca la scintilla mentre Riccardo e Nicoletta sono pronti a fuggire insieme ma una mossa di Cesare, fa sfumare i loro progetti. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Rocco incontra Maria Puglisi in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 novembre 2019

Agnese ha combinato un incontro amoroso per suo nipote. La signora Amato è certa che Maria, la figlia di Rosalia, sia la donna adatta a Rocco e la ragazza va a trovare il suo futuro fidanzato al Paradiso. Tra i due però non sembra scoccare nessuna scintilla. Il giovane anzi non mostra troppo entusiasmo e continua a rivolgere le sue attenzioni a Marina, la nuova Venere impegnata proprio in questo momento nelle riprese per il carosello. Sebbene la ragazza non sia il suo genere di donna, i suoi modi di fare lo hanno da subito attratto.

Il Paradiso delle Signore: Riccardo e Nicoletta tentano la fuga

Nicoletta e Riccardo non si rassegnano a passare una vita separati. I due ragazzi hanno così pensato di darsi alla fuga, ovviamente tenendo tutti all'oscuro. Silvia e Luciano passeggiano insieme alla nipotina e alla loro figlia, ignari del suo piano. Ma quando è tutto pronto per lasciare Milano, qualcosa va storto. Una mossa inaspettata di Cesare, manda in fumo il progetto dei due amanti e Nicoletta è costretta a seguire il marito a Bari, dove ha il Diamante ha trovato un nuovo lavoro, lontano dall'uomo che veramente ama.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 novembre 2019

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.