Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 maggio 2020, in replica: Il ritorno di Ludovica

Ludovica ha fatto ritorno a Milano e dopo aver assunto Marcello come suo autista, confessa a Riccardo di amarlo ancora.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani - venerdì 15 maggio 2020 - dopo lo scandalo del furto al Paradiso, Ludovica assume Marcello come suo autista e il ragazzo, con la nuova divisa, affascina la Venere Roberta. La Brancia di Montalto intanto confessa a Riccardo di essere ancora innamorata di lui mentre Cosimo continua a fare la corte a Gabriella provocando lo sdegno di Agnese. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Ludovica torna a Milano in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 maggio 2020

Ludovica è tornata a Milano con sua madre, dopo il matrimonio di Vittorio e Marta. La Brancia di Montalto sembra avere una nuova vita dopo la morte del padre. La ragazza ha ereditato tutta la fortuna di famiglia e ora si trova a gestire l'impero paterno. Al suo rientro nella città meneghina, assume Marcello - lo scapestrato fratello di Angela finalmente libero dalla pesante accusa di furto- come suo autista. Il ragazzo, impegnato sempre in bische clandestine, ha così un nuovo lavoro e con la sua nuova divisa cerca di attirare l'attenzione di Roberta, che sembra esserne colpita. Ludovica intanto confessa a Riccardo di essere ancora innamorata di lui e di non aver ancora gettato la spugna. Il Guarnieri è però impegnato in una passione bollente con Nicoletta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Cosimo corteggia Gabriella sotto gli occhi di Agnese

Gabriella ha avuto tutto il supporto necessario per cominciare il suo nuovo lavoro di modellista al Paradiso. Cosimo, migliore amico di Riccardo, non smette di braccarla con il suo corteggiamento serrato. Tutto questo avviene purtroppo sotto gli occhi sbigottiti di Agnese, che non gradisce le attenzioni che il giovane Bergamini sta riservando alla fidanzata di suo figlio Salvatore. La signora Amato intanto ha deciso di accettare il lavoro al Paradiso dopo che Vittorio in persona, le ha chiesto di dare una mano al suo grande magazzino e alla bella Rossi.

