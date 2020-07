Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 luglio 2020: Amara sorpresa per Silvia e Roberta

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio di mercoledì 15 luglio 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Silvia e Roberta sono molto preoccupate per Federico. Il ragazzo ha avuto un grave incidente prima di ritornare a Milano e ora sta molto male. Intanto, Marta fissa un appuntamento dal ginecologo, ma senza dirlo a Vittorio. Armando, invece, scopre una notizia agghiacciante su Giuseppe Amato, il marito di Agnese.

Federico in gravi condizioni ne Il Paradiso delle Signore del 15 luglio 2020

Tutti in casa Cattaneo aspettavano il ritorno di Federico. Roberta era in pena per il ritorno del fidanzato a causa del suo bacio con Marcello mentre Silvia, aveva deciso di organizzare un party per l'occasione, ma... in verità, ci sarà ben poco da festeggiare. Infatti, il giovane Cattaneo ha avuto un terribile incidente. Per di più, il padre, Luciano, non ha detto tutta la verità alla moglie sulle reali condizioni del ragazzo. La donna, così, cerca conforto in Agnese.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta mente a Vittorio

Marta è incinta ma dopo essersi sentita male, la sua gravidanza non sta trascorrendo serenamente come aveva immaginato. Per non preoccupare Vittorio, sin da subito molto apprensivo nei suoi confronti, ha fissato di nascosto un appuntamento con il ginecologo. Adelaide non è contenta della mossa di sua nipote. È infatti convinta che la ragazza debba avvisare il marito e in effetti i suoi consigli si riveleranno molto preziosi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il mistero su Giuseppe Amato

Armando, impegnato nel far fare degli esercizi di lettura su un foglio di giornale a Rocco, s'imbatte casualmente in una notizia sconcertante che potrebbe riguardare Giuseppe Amato. Così, informa subito il figlio, Salvatore. Nel frattempo, Luciano sta riaccompagnando il Federico a casa. Silvia e Roberta sono pronte ad accoglierlo calorosamente, ma... la scena che si ritroveranno davanti le sconvolgerà. Le condizioni di salute di Federico sono molto più gravi di quanto immaginassero.

