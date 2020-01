Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 gennaio 2020: Marcello incontra Federico per la prima volta

Anticipazioni TV

Federico fa visita al Paradiso delle Signore e Marcello incontra per la prima volta il suo rivale.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – mercoledì 15 gennaio 2020 – Federico insiste con i suoi genitori per andare a trovare i suoi amici al Paradiso. È nel grande magazzino che – per la prima volta – Marcello conoscere il suo rivale. Ludovica accusa Adelaide di aver messo in cattiva luce sua madre ma la contessa non ha nessuna intenzione di fare passi indietro. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda su Rai1 alle 15.40.

Marcello incontra Federico per la prima volta nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 gennaio 2020

Luciano e Silvia sono disperati. Non sanno infatti come comportarsi con Federico, costretto su una sedia a rotelle a causa di una brutta caduta. Il ragazzo, ancora ignaro delle sue reali condizioni, non accetta di cambiare totalmente la sua vita e impone ai genitori di andare a trovare i suoi vecchi amici al Paradiso. Sarà proprio nel grande magazzino che Marcello si troverà davanti al suo rivale, sotto gli occhi preoccupati di Roberta. La giovane venere più tardi confessa alla Calligaris la verità sul suo fidanzato e sul suo timore di lasciare il suo fianco.

Il Paradiso delle Signore: Adelaide rifiuta di chiedere scusa a Flavia

Adelaide si è vendicata e ha colpito Umberto proprio nel suo punto debole: il denaro. A farne le spese è stata anche Flavia, con cui il Guarnieri ha intessuto una relazione di puro interesse economico. Ludovica, furiosa con la contessa, l'accusa di aver messo in cattiva luce la madre ma la Di Sant'Erasmo si rifiuta categoricamente di chiedere scusa. Vittorio intanto invita Marta e Riccardo a essere più magnanimi con il loro padre e a capirne le debolezze.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.