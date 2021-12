Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 dicembre 2021: Flora incastra Umberto e Adelaide!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 15 dicembre 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Flora scopre la combinazione della cassaforte dei Guarnieri.

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 15 dicembre 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, pace fatta tra Agnese e Salvatore. Finalmente è tornato il sereno a casa Amato. Ora che entrambi i suoi figli sanno la verità su Giuseppe, la stilista può raccontare loro del suo rapporto speciale con Armando. Il Ferraris intanto è molto preoccupato per Nino. Il giovane è molto strano e il suo comportamento viene notato anche da Dora. Intanto Flora riesce a scoprire la combinazione della cassaforte dei Guarnieri ma prima che possa andare in fondo, alcune rivelazioni su suo padre la mettono in allarme. Achille non era chi diceva di essere!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese finalmente libera di dire la verità

Vittorio ha convinto Agnese a rivelare tutta la verità ai suoi figli. La sarta ha così preso coraggio e rimasta sola con Salvo, gli ha confessato che suo padre Giuseppe ha un'altra famiglia in Germania. Ed è per questo che lei è tornata tra le braccia di Armando, a cui aveva rinunciato per rispetto di suo marito. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che questa confessione permetterà all'Amato di essere libera. Dopo aver raccontato tutto anche a Tina, Agnese potrà parlare di lei e del Ferraris senza paura di essere giudicata dai suoi figli. Finalmente sembra che l'amore trionfi!

Flora scopre la combinazione della cassaforte dei Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 dicembre 2021

Ludovica ha messo in guardia Flora ma la ragazza ha deciso di andare sino in fondo nelle sue indagini sulla morte di suo padre. La Gentile Ravasi è certa che i Guarnieri siano responsabili e troverà le conferme che cerca. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che l'impegno della stilista verrà premiato. La giovane riuscirà infatti a scoprire la combinazione della cassaforte di Umberto e Adelaide e finalmente avrà modo di incastrarli. Ma prima che possa andare in fondo, alcune dichiarazioni del Commendatore e della Contessa le faranno aprire gli occhi sul conto di Achille. Il Ravasi non era l'uomo che lei conosceva!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Armando in ansia per Nino

In occasione del Natale, al Paradiso è tradizione appendere dei bigliettini dei desideri al grande albero dell'ingresso. Dora non vede l'ora di scoprire cosa abbia scritto Nino. La ragazza però non può fare a meno di notare che il giovane seminarista, negli ultimi tempi, è molto strano. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che anche Armando si accorgerà che qualcosa non va nel suo protetto. Spaventato e preoccupato per lui, chiederà molto presto consiglio a Don Saverio. Che Nino stia ripensando al suo futuro e non voglia continuare con la sua vocazione?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.