Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 dicembre 2020: Agnese nei guai. Giuseppe è tornato!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 15 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Giuseppe è tornato a Milano. Agnese non è per nulla felice che il marito abbia fatto ritorno a casa e si affretta a rassicurare Armando che tra loro non cambierà nulla. Intanto Luciano invita Federico a passare la Vigilia di Natale con lui, Clelia e Carletto ma il ragazzo non vuole prendere ancora una decisione, non dopo quello che è successo con sua madre Silvia.

Giuseppe è tornato, Agnese è nei guai in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 dicembre 2020

Spiacevoli ritorni a casa Amato. Dopo un lungo periodo di assenza, Giuseppe è tornato a Milano. Una sorpresa che ha lasciato Agnese a bocca aperta. La sarta non immaginava minimamente che suo marito ritornasse, almeno non dopo aver scoperto che si era rifatto una vita in Germania. Ma ecco che le cose non vanno come da lei previsto e soprattutto capitano con un tempismo sbagliato. L'Amato fa ritorno dalla sua famiglia proprio quanto Armando ha fatto un'importante richiesta ad Agnese, pronto a rendere nota la loro relazione d'amore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese rassicura Armando

Agnese non è per nulla felice del ritorno di suo marito. Dopo averlo aspettato per lungo tempo e dopo la delusione di scoprirlo felice con un'altra famiglia in Germania, la sarta non riesce più a guardarlo con gli stessi occhi. Tanto più che negli ultimi tempi i suoi sentimenti per Armando sono cresciuti e finalmente si sentiva pronta a uscire allo scoperto. Agnese, preoccupata che il capo magazziniere si allontani da lei, si affretta a rassicurarlo. I suoi sentimenti per lui non cambieranno mai e poi mai e Giuseppe non potrà più occupare il posto che aveva nel suo cuore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Luciano invita Federico per Natale ma il ragazzo prende tempo

Federico ha una nuova famiglia. Il ragazzo si sta lentamente abituando all'idea che suo padre e Clelia stiano insieme e deve ammettere che la cosa comincia pure a piacergli. L'armonia che si respira nella loro casa è davvero ristoratrice e il giovane Cattaneo è riuscito a dimenticare i brutti momenti passati dopo aver scoperto la verità sulla sua nascita. In occasione del Natale, Luciano invita suo figlio a passare la Vigilia con lui, la Calligaris e Carletto. Federico però prende tempo. Non sa ancora come comportarsi con sua madre Silvia, non dopo il suo malore. Intanto Vittorio si rende conto che l'iniziativa dei cesti sta avendo un grande successo e si convince a prolungarla.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.