Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 aprile 2021: Dante giura di distruggere Vittorio. Ecco come...

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 15 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Giuseppe ha accusato Irene di furto e purtroppo per la Cipriani, Armando la sorprende mentre sta mettendo da parte un vestito per la Fiera Campionaria. Il Ferraris dà quindi credito ai sospetti di Giuseppe e comincia a tenere d'occhio la Venere. Intanto Dante vuole mettere nei guai Vittorio. Il Romagnoli tenta di modificare il discorso che Federico ha scritto per il Conti per il ricevimento al Circolo. Beatrice ha però un'idea per aiutare il cognato a fare una bella figura e il piano di Dante potrebbe fallire miseramente. Le Veneri, scoperto che Nino è un seminarista, cercano di allontanare Dora da lui ma la ragazza è ormai cotta a puntino.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando sorprende Irene a rubare!

Giuseppe ha denunciato Irene di essere una ladra. L'Amato ha trovato una soluzione a tutti i suoi problemi e ha trovato il modo di sviare ogni sospetto da lui. Accusare la Cipriani del furto al Paradiso è stato davvero un colpo da maestro e le cose stanno andando proprio come vuole lui. Irene è infatti davvero interessata a uno degli abiti della collezione di Gabriella e vorrebbe indossarne uno per la Fiera Campionaria. La ragazza si intrufola così nel magazzino, per nascondere il vestito per lei migliore ma Armando la coglie in fallo. Il Ferraris si convince che l'Amato abbia ragione e che i suoi sospetti siano ben fondati. Decide quindi di tenere d'occhio la Venere.

Dante ha un piano per distruggere Vittorio! Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 aprile 2021

Marta ha lasciato Vittorio e Dante gongola! Il Romagnoli è pronto a passare all'attacco con la Guarnieri e a sfruttare il momento. L'evento al Circolo si presenta come una ghiotta occasione per mettere in cattiva luce il Conti. Dante ha un piano per ridicolizzare il suo rivale e metterlo definitivamente ko sia agli occhi della moglie che dei soci del prestigioso club. Si ingegna dunque a modificare il testo del discorso – scritto da Federico – che Vittorio dovrà leggere durante la serata di gala. Dante è certo di riuscire nel suo obiettivo ma Beatrice ha un asso nella manica, che potrebbe ribaltare completamente la situazione.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Le Veneri vogliono allontanare Dora da Nino

Le Veneri hanno scoperto che Nino è un seminarista. È questo il motivo dello strano comportamento del ragazzo. Stupite e deluse dalla loro scoperta, le commesse fanno di tutto per convincere Dora a lasciar stare. Vogliono che la ragazza si liberi dal pensiero del nuovo arrivato ma sembra tutto inutile. La giovane è completamente persa dietro a Nino e non riesce a non far battere il cuore per lui. È un vero problema! Chissà se le commesse riusciranno a convincere la loro amica a lasciar perdere questo suo amore impossibile.

