Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 aprile 2020: Ludovica ricatta Riccardo ma Umberto...

Anticipazioni TV

Riccardo confida la sua preoccupazione a Umberto. La decisione di Ludovica di abortire è solo un terribile ricatto e i Guarnieri sono pronti a fermarla.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani – mercoledì 15 aprile 2020 – ci rivelano che Riccardo è sconvolto dalla decisione di Ludovica di abortire ed è sicuro si tratti di un ricatto mentre Salvatore cerca di convincere Franco a lasciar perdere le scenate di gelosia. Non vuole infatti che l'uomo faccia gli stessi errori che lui ha commesso con Gabriella. Ma ecco nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Ludovica ricatta Riccardo nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 aprile 2020

Riccardo è di nuovo alle prese con problemi sentimentali. Dopo il matrimonio di sua zia e l'entrata in famiglia di Angela, Ludovica gli ha lanciato una bomba. La contessina è incinta e il padre è lui. Ma ancor più grave è il ricatto in cui il giovane Guarnieri è caduto. Ludovica, per non fare la fine di Margherita, ha minacciato il suo ex compagno di abortire se lui non la sposerà. La decisione di interrompere la gravidanza se non si procederà al matrimonio, è un terribile out – out e Riccardo si confida con Umberto alla ricerca di una soluzione.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Salvatore aiuta Franco a non commettere i suoi errori

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci mostrano un Salvatore completamente cambiato a causa della fine della sua relazione con Gabriella. L'Amato sembra infatti capire i suoi errori grazie all'arrivo di Franco. Il Cecchi, marito della Venere Paola, vedendo la moglie corteggiata da un suo ex fidanzato, è andato su tutte le furie e si è lasciato andare a una scenata di gelosia in piena regola. Salvatore cerca di calmare gli animi del nuovo arrivato, spingendolo a non commettere gli stessi sbagli che l'hanno portato a perdere il suo amore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.