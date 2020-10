Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 14 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Vittorio sospetta che Marta voglia lasciare Milano per andare a vivere a New York.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 14 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio comincia a sospettare che il futuro di Marta potrebbe essere a New York e non vorrebbe tarparle le ali. Intanto Luciano comunica anche a Federico la sua decisione di andarsene di casa e il ragazzo sembra ormai rassegnato all'idea che suo padre stia con Clelia, forse anche grazie ai suoi impegni al Circolo con Adelaide e al Paradiso con Marta.

Il viaggio a New York è stato illuminante. Marta ha amato la città americana e tutte le opportunità che potrebbe offrirle, e non smette di mostrare entusiasmo davanti al marito. Per questo Vittorio comincia a tenere che forse il futuro di sua moglie non sia più tra le mura de Il Paradiso ma possa essere nella Grande Mela. Il Conti, sebbene spaventato dalla prospettiva di perderla, non vorrebbe tarparle le ali e ragiona su come accontentare la Guarnieri e darle modo di sfogare la sua creatività.

Luciano ha preso una decisione shock: lasciare Silvia. Il Cattaneo si è ormai convinto a non mentire più né a sua moglie né tanto meno a suo figlio e che abbandonare la sua casa e cominciare la sua vita con Clelia, sia la soluzione giusta. Dopo aver informato Silvia, Luciano si affretta a comunicare la notizia anche a Federico. Stavolta il ragazzo sembra accettare la situazione, forse anche grazie al fatto che, in questo momento, è molto impegnato sia con Adelaide – per l'elezione della presidentessa del Circolo – sia con Marta, con cui deve cercare una testimonial per la nuova collezione.

Umberto è riuscito a riportare a casa la sua amata cognata ed Adelaide è tornata al Circolo, dopo lunghi mesi d'assenza. Il ritorno della Contessa tra i suoi amici non è stato facile. I soci del prestigioso club di cui fa parte, non le staccano gli occhi di dosso, incuriositi dalla sua storia e dal fatto che la Di Sant'Erasmo abbia ormai perso le sue immense ricchezze. Per Adelaide si prevede quindi un periodo piuttosto duro e impegnato a dimostrare ai suoi pari, di essere ancora in grado di rappresentarli come presidentessa del Circolo.

