Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 14 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Giuseppe insiste perché Rocco contatti il padre di Maria per ufficializzare il loro fidanzamento mentre Gabriella rivela a Salvo del progetto di Cosimo di trasferirsi all'estero. Tra Stefania e Gloria cresce invece l'affinità tanto che la capo commessa riceve dalla Colombo un invito a cena a casa delle ragazze. La Moreau accetta con piacere ma non può fare a meno di crollare quando, davanti alla proiezione del filmato per la pubblicità americana de Il Paradiso, viene presa dallo sconforto. Le immagini che scorrono sullo schermo la turbano così tanto da raccontare ad Armando parte della verità sulla sua vita passata. Intanto Ludovica si confida con Cosimo. La Brancia è molto preoccupata per Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Giuseppe spinge Rocco a ufficializzare con Maria

L'amore ha trionfato a Il Paradiso delle Signore. Grazie all'aiuto di Irene, Rocco è riuscito a dimostrare a Maria di essere innamorato di lei e ha sciolto il cuore indurito della ragazza. La Puglisi è corsa tra le braccia del suo compaesano e i due hanno giurato di non lasciarsi mai più. Ma come impone la tradizione, il loro legame dovrà essere ufficializzato. Giuseppe spinge il nipote a mettersi in contatto con il padre di Maria e a chiederle la sua mano. Il bell'Amato è certo di voler mettere le cose in chiaro con la famiglia della sua compagna e farà di tutto per velocizzarsi. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che i progetti di matrimonio potrebbero subire una battuta d'arresto. Una novità rischierà infatti di mandare tutto a monte.

Gloria racconta ad Armando il suo passato, ecco cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 maggio 2021

C'è ancora un alone di mistero su Gloria Moreau. Appurato che si tratta della mamma di Stefania, non si è però ancora capito cosa sia successo nel passato e come mai abbia deciso di abbandonare sua figlia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano presto verremo a capo di questo intricato labirinto. Pare infatti che Gloria dopo aver rafforzato il suo legame con Stefania e aver ricevuto da lei un invito a cena a casa delle ragazze, avrà un crollo nervoso. Tutto accadrà durante la proiezione della campagna pubblicitaria americana de Il Paradiso. Scossa dalle immagini, la Moreau si lascerà andare allo sconforto e racconterà ad Armando la verità sul suo passato... o almeno una parte. Questa confessione l'avvicinerà moltissimo al Ferraris, con cui riuscirà a parlare anche successivamente.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica si sfoga con Cosimo

Marcello ha cambiato idea e ha deciso di costituirsi. Il ragazzo è ora in carcere a scontare una pena troppo pesante per lui, costretto purtroppo a seguire gli ordini de il Mantovano. Ludovica è molto preoccupata per lui. Vorrebbe riuscire a farlo uscire di prigione presto. La Brancia trova un minimo di conforto in Cosimo, suo amico da anni. La ragazza gli confessa tutte le sue paure e gli rivela che farà di tutto pur di aiutare il Barbieri. Intanto Gabriella rivela a Salvo i piani di suo marito. La Rossi è sconvolta! Non sa come fare per fargli cambiare idea e vorrebbe non dover partire e lasciare Milano. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Cosimo cercherà di convincere la consorte con ogni mezzo anche ricorrendo a una persona a lei molto cara! Ma di chi si tratterà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.