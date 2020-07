Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 luglio 2020: Roberta in pena per il ritorno di Federico

Anticipazioni TV

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Rai1 Federico sta per tornare a Milano e Roberta è preoccupata.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio di martedì 14 luglio 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Silvia vorrebbe organizzare una festa per il ritorno a casa di Federico, in licenza dal militare per qualche giorno. Riccardo, Vittorio e Marta invitati da Achille Ravasi a Torino vengono ufficialmente incaricati di lavorare per il Comitato Regionale Lombardo che si occuperà di Expo '61, con grande rammarico della Contessa di Sant'Erasmo, esclusa dal progetto e per giunta da un amico come Achille...

Roberta preoccupata per il ritorno di Federico nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 luglio 2020

Federico sta tornando a Milano, il ragazzo, in congedo militare, potrà finalmente riabbracciare la sua fidanzata. Il ragazzo ignora che Roberta è in crisi, ancora innamorata del Cattaneo ma anche attratta dal bel Barbieri - entrato prepotentemente nella sua vita. È proprio per festeggiare questa bella occasione - l'inaspettata licenza - che mamma Silvia decide di festeggiare organizzando una party di bentornato per il suo ragazzo. Come vivrà questo momento la Pellegrino?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide esclusa dal progetto di Expo '61

Nel frattempo l'aria è tesa casa Guarnieri, Vittorioe Riccardo sono stati invitati dell'avvocato Achille Ravasi, una vecchia conoscenza di Adelaide, a partecipare ad Italia '61, il grande Expo che si terrà a Torino, per celebrare il centenario dell'Unità d'Italia. Il Paradiso delle Signore non può certo sfigurare e tutta la squadra dovrà lavorare alacremente per portare in Piemonte la classe del più lussuoso grande magazzino milanese. Purtroppo a restare fuori sarà proprio Adelaide, mentre i due - aiutati da Marta - verranno ufficialmente incaricati di lavorare per il Comitato Regionale Lombardo, Adelaide si troverà inaspettatamente ad essere esclusa dal progetto per volere del suo vecchio amico Achille...

