Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 giugno 2019: Elena lascia Antonio?

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 14 giugno 2019, mentre Nicoletta deve riprendersi dall'umiliante scherzo giocatole da Ludovica, Antonio teme cheElena voglia rompere il fidanzamento. Riceve infatti indietro le lettere che ha mandato alla ragazza. Scopriamo insieme cosa rivelano le tramedell'episodio in onda oggi su Rai 1, a partire dalle 15.40.

Nicoletta è stata protagonista, suo malgrado, di una bruttissima avventura e deciderà di affrontare Riccardo, sparito nel nulla dopo aver passato una dolce serata con lei. La verità che le rivelerà il Guarnieri la ferirà profondamente e dovrà affrontarne duramente le conseguenze.

Nicoletta umiliata e ingannata in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 giugno 2019

Nicoletta è stata pesantemente umiliata da Ludovica e ha capito di essere stata presa in giro per tutto questo tempo. Riccardo, finalmente ricomparso, le ha rivelato la verità sulla sua scommessa e la Cattaneo, addolorata e imbarazzata, deve affrontarne le conseguenze. Marta invece riesce a distrarre Vittorio dal suo costante pensiero di Andreina, preoccupato com'è che la sua fidanzata sia in pericolo. La Guarnieri sembra essere un balsamo per le sue ferite e questa vicinanza potrebbe essere pericolosa.

Antonio preoccupato per il suo fidanzamento con Elena

Salvatore ha aiutato Antonio a trovare un nuovo lavoro alla caffetteria. Il ragazzo può tirare un respiro di sollievo e tornare a pensare al suo progetto di prendere una casa in affitto per lui ed Elena. La sua fidanzata è ancora in Sicilia e il loro amore è ostacolato dai genitori di lei, poco inclini a lasciare la loro bambina a un uomo senza nessuna ricchezza. Antonio si preoccupa non poco quando riceve indietro le lettere che aveva invitato a Elena e pensa che il suo fidanzamento sia stato annullato. Sarà solo un timore o davvero in paese, la ragazza ha deciso di tagliare ogni rapporto con lui? Antonio chiama casa Montemurro per parlare con la sua amata e ricevere spiegazioni ma…al telefono risponde suo padre Leonardo, che non ha certo belle notizie da dargli!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 giugno 2019

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1