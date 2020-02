Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 febbraio 2020: Luciano in lacrime! Il Cattaneo scopre il segreto di Silvia

Anticipazioni TV

Luciano scopre che Federico non è suo figlio mentre Angela vince il concorso di San Valentino con la frase d'amore dedicata a Riccardo.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – venerdì 14 febbraio 2020 – il giorno di San Valentino sarà molto triste per il Paradiso delle Signore. Clelia accetta il corteggiamento di Ennio mentre Luciano scopre il terribile segreto di Silvia. Federico non è suo figlio! Riccardo invece fa i complimenti ad Angela, che ha vinto il concorso indetto da Vittorio ma non sa che la frase d'amore scritta dalla Barbieri è ispirata a lui. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Luciano scopre che Federico non è suo figlio nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 febbraio 2020

Il giorno degli innamorati è arrivato e al Paradiso delle Signore tutti sono pronti per festeggiare San Valentino con dolcezza. Clelia sembra aver trovato un nuovo amore. Ennio, vecchio amico di Vittorio, le sta facendo una corte spietata e lei decide di accettare il suo corteggiamento senza però sbilanciarsi troppo. Tutto sotto gli occhi di Luciano, che ha deciso di non intromettersi più nella vita della capo commessa e di rimanere accanto a Silvia. Il ragioniere ha in mente di celebrare l'amore con sua moglie facendole una sorpresa – una cena romantica preparata con le sue mani - ma purtroppo quello sorpreso sarà lui. Silvia gli ha infatti lasciato una lettera in cui gli rivela il suo terribile segreto: Federico è figlio di un altro. Un colpo terribile per il buon Cattaneo!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Angela vince il concorso di San Valentino

Marina delude le aspettative di Rocco, che decide di accompagnarsi a Irene e passare con lei una serata romantica. Angela intanto vince il concorso di San Valentino indetto da Vittorio e Riccardo si complimenta con lei per la bella frase d'amore che ha scritto. Il Guarnieri ignora però che la ragazza l'abbia ideata pensando a lui. Gabriella invece si finge la fidanzata di Cosimo per non deludere le aspettative della mamma, una donna molto malata e causa di tutti i problemi del giovane Bergamini.

