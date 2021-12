Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 dicembre 2021: Ludovica mette in guardia Flora, "Attenta ai Guarnieri!"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 14 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1 vedremo che Gemma avrà una reazione molto strana al nuovo presepio che Ezio allestirà a casa Colombo. Toccherà a Stefania intervenire per spiegare al padre il motivo per cui la sua futura sorellastra ha reagito in modo così freddo e poco entusiasta. Intanto Ludovica mette in guardia Flora. La Gentile Ravasi deve stare attenta a non mettersi contro i Guarnieri; i due possono essere molto pericolosi. Umberto invece scopre che la stilista non passerà il Natale a Milano ma intende tornare negli Stati Uniti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania aiuta Ezio a capire Gemma

Il Natale si avvicina e come al Paradiso delle Signore, anche a casa Colombo si addobba tutto per le festività. Ezio ha comprato un nuovo presepe, per la sua nuova casa e per la sua nuova famiglia. Gemma però non è sembrata per nulla entusiasta della sua idea, anzi si è dimostrata fredda e distaccata quasi le desse fastidio. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che toccherà a Stefania spiegare al padre il motivo per cui la Zanatta ha reagito in quel modo. Si tratterà ovviamente di qualcosa legato al passato della ragazza, ancora non abituata ad aver ritrovato una figura maschile nella sua vita. Ma grazie all'intervento della bella Venere giornalista ogni fraintendimento verrà superato.

Ludovica avverte Flora di stare attenta ai Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 dicembre 2021

Flora è in trappola o meglio è quello che vorrebbe Adelaide. La Contessa ha capito che la Gentile Ravasi sta indagando su lei e su Umberto e le cose stanno degenerando. La stilista è più che decisa ad andare avanti con le sue indagini, ormai certa che la morte di Achille non sia casuale. I Guarnieri sono colpevoli e lei lo dimostrerà. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza si confiderà con Ludovica. La Brancia sarà molto spaventata dal progetto della sua nuova amica e si lascerà scappare un avvertimento: deve stare molto attenta, Umberto e Adelaide possono essere molto pericolosi. Flora accetterà i consigli della contessina oppure farà di testa sua?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto sconvolto dalla partenza di Flora

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano sì che Flora sarà disposta a tutto per scoprire la verità sulla morte di suo padre ma anche che la ragazza deciderà di allontanarsi da Milano per un po'. La Gentile Ravasi vorrà passare il Natale negli Stati Uniti e questa novità lascerà perplesso – e anche dispiaciuto – Umberto. Ma quale sarà la vera ragione del dispiacere del Guarnieri? Sarà davvero l'assenza di Flora per le festività a turbarlo o avrà paura di non poterla controllare? Intanto Vittorio spinge Agnese a raccontare tutto a Salvatore. Per permetterglielo, invita Tina a cena fuori e lascia che madre e figlio possano stare da soli e possano chiarirsi.

