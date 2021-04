Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 aprile 2021: Giuseppe denuncia Irene, "E' una ladra!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 14 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1, Giuseppe confessa ad Armando di aver il sospetto che sia Irene la ladra de Il Paradiso.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 14 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, le Veneri sono sempre più incuriosite dallo strano comportamento di Nino. Il ragazzo è fuggito a gambe levate dopo la serata al cinema e le ragazze cercano di scoprire se sia fidanzato. Ma con loro immensa sorpresa, scoprono che il loro nuovo amico è un seminarista. Intanto al Paradiso, Giuseppe mette una pulce nell'orecchio di Armando. L'Amato confessa al Ferraris di aver scoperto che Irene è in cerca di un abito da indossare alla Fiera Campionaria e che lo sta cercando tra quelli del grande magazzino. Potrebbe quindi essere lei la ladra che stanno cercando. Intanto Dante informa Adelaide di aver progettato un importante incontro d'affari al Circolo. La Contessa si mette subito in moto per organizzarlo, escludendo totalmente Fiorenza.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Nino è un seminarista!

Dora ha completamente perso la testa per Nino ma le Veneri cominciano a essere preoccupate per lei. Il loro nuovo amico si comporta in modo molto strano. Benché sia un ragazzo gentile ed educato, tende a non voler passare troppo tempo in compagnia della bella commessa. Le ragazze cominciano a sospettare che il giovane sia fidanzato e si mettono subito all'opera per scoprire la verità sul suo conto. Ma con immensa sorpresa di tutte, Nino è single ma... è un seminarista. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che le belle dee del grande magazzino faranno di tutto per aiutare la loro amica. Ma riusciranno a farle dimenticare questo amore impossibile?

Giuseppe accusa Irene di furto! Ecco cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 aprile 2021

Giuseppe ha le spalle al muro. L'uomo teme che le Veneri e Armando scoprano che è stato lui a sottrarre e a contraffare gli abiti de Il Paradiso. Dopo un'attenta riflessione, l'Amato trova un escamotage per salvarsi le penne: accusare Irene di furto. L'occasione gli si presenta ghiotta quando viene a scoprire per caso che la Venere sta cercando un abito adatto – per la Fiera Campionaria – tra quelli del grande magazzino. Corre quindi a informare Armando di questa succulenta scoperta, certo che il Ferraris comincerà a tenere d'occhio la Cipriani distogliendo quindi l'attenzione su di lui. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che riuscirà completamente nel suo intento.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide colpisce e affonda Fiorenza!

Mentre Marta lascia Vittorio e torna a Villa Guarnieri, Dante affila le armi. Il Romagnoli ha in mente grandi idee per il suo futuro e per quello della Guarnieri. Informa così Adelaide di avere in progetto di organizzare un evento di business al Circolo, in cui ospitare alcuni finanziatori interessati alla collezione de Il Paradiso. La Contessa è entusiasta e si mette immediatamente all'opera per preparare tutto nei minimi dettagli. La Di Sant'Erasmo coinvolge Ludovica nei suoi piani mentre esclude totalmente Fiorenza. Dieci a zero e palla al centro per la cognata di Umberto ma questo smacco potrebbe costarle molto caro. La Gramini è ancora molto pericolosa e i segreti al Paradiso delle Signore non sono ancora finiti!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.