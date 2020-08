Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 agosto 2020: Angela tenta il suicidio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 agosto 2020 rivelano che Angela, disperata per la perdita di suo figlio, compie un gesto estremo.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio del 14 agosto 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Gabriella non rivela a Salvatore di aver visto Cosimo al Circolo la sera prima, per evitare che il ragazzo si ingelosisca. Angela riesce a incontrare suo figlio ma è consapevole che non potrà più rivederlo e tenta il suicidio.

Gabriella mente a Salvatore in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 agosto 2020

Al Paradiso delle Signore torna la tensione. Mentre una delle Veneri soffre di una grande inquietudine, Gabriella è costretta a dire una bugia a Salvatore. La bella stilista sa bene che il suo fidanzato è molto geloso di Cosimo e per non far scoppiare una lite, decide di non dirgli quanto è successo la sera prima. La ragazza ha infatti incontrato Cosimo al Circolo e i due, sebbene in evidente imbarazzo visto i sentimenti che il Bergamini prova per la Rossi, hanno passato una bella serata. Purtroppo però questa bugia a fin di bene, finirà per mettere in pericolo la relazione tra Gabriella e Salvatore. Marcello ha infatti visto tutto e informerà il suo grande amico!

Il Paradiso delle Signore: Angela tenta il suicidio

Riccardo è riuscito a organizzare l'incontro tra Angela e suo figlio. La Barbieri è felicissima e finalmente potrà riabbracciare il suo bambino. Purtroppo però sarà solo per una volta. Il ragazzino è stato adottato e per legge non può avere nessuno contatto con la sua madre naturale. Per Angela questo è un colpo davvero terribile. Sapendo che lo perderà un'altra volta, la Venere compie un gesto estremo: tenta il suicidio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.