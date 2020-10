Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 13 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Luciano prende una decisione importante per il suo futuro e Silvia ne pagherà le conseguenze.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Gabriella è molto concentrata sulla festa di fidanzamento con Cosimo e vuole fare bella figura, in occasione dell'arrivo a Milano dei suoi genitori. Adelaide intanto cerca di tenere alta la sua reputazione al Circolo ma una sua rivale le mette i bastoni tra le ruote. Intanto Luciano decide di lasciare Silvia e di cominciare la sua vita con Clelia. Marta invece è entusiasta del suo viaggio a New York.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gabriella in ansia per la festa di fidanzamento

Gabriella ha accettato l'anello di fidanzamento di Cosimo e i due ragazzi sono pronti a ufficializzare la loro unione con una grande festa. La Rossi è però molto in ansia. Ha infatti capito di non andare molto a genio al padre di Cosimo e teme che i suoi genitori, in arrivo a Milano, possano avere dei guai. La stilista ha compreso inoltre che la famiglia Bergamini non è contenta della differenza sociale tra lei e Cosimo ma intende fare di tutto affinché cambi idea.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Una rivale per Adelaide

Adelaide è tornata al Circolo e intende difendere con le unghie e con i denti, la sua posizione di presidentessa. Purtroppo però quello che le è capitato a causa di Achille, l'ha messa in cattiva luce davanti a tutti i suoi “amici”. I soci non smettono infatti di tenerle gli occhi puntati e una nuova rivale, in corsa per strapparle il titolo, le mette i bastoni tra le ruote. Intanto Marta è felicissima per il viaggio a New York e non smette di lodare la città americana, per le sue grandi opportunità.

Luciano dice addio a Silvia in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 ottobre 2020

Per Luciano è arrivato il momento della grande svolta. Il Cattaneo ha compreso che il suo matrimonio con Silvia è ormai diventato una farsa e, nonostante le preghiere di suo figlio Federico, decide di chiudere la sua storia con sua moglie e di seguire il suo cuore. Prima di farlo però avverte Silvia di avere intenzione di andarsene di casa, lasciando la poverina con il cuore spezzato. Forse in cuor suo, la madre di Nicoletta, sperava di salvare la situazione.

