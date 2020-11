Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 novembre 2020: Laura nei guai per colpa di Salvatore e Marcello

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 13 novembre 2020. Nell'episodio della Soap su Rai1, un errore di Salvatore e Marcello rischia di mandare in rovina il lavoro di Laura.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Armando e Agnese sono lieti di rincontrarsi dopo la serata insieme, ma la donna ha paura che l'abbiano visti insieme allo spettacolo. Adelaide è molto vicina alla verità su Umberto e Federico. Vittorio nel frattempo, viene informato sul comportamenti di Pietro è sul suo disinteresse sul lavoro. Gli affari della Caffetteria vanno bene, ma un errore di Salvatore e Marcello rischia di mandare in rovina il lavoro di Laura, che pretende da loro una soluzione. A salvare la situazione ci penseranno Armando e Agnese che, dopo aver sistemato le cose, finalmente si lasceranno andare alla passione…

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese frenata dalla paura di essere scoperta

Armando ha sconvolto Agnese togliendosi la sua fede e dimostrando alla donna di voler fare sul serio con lei. Il capo magazziniere vuole riuscire a conquistare completamente il cuore della sarta e convincerla a lasciarsi andare a un nuovo amore con lui. E sembra finalmente riuscirci. L'Amato, sebbene inizialmente titubante, accetta di passare una serata al cinema con lui per vedere “La Notte” di Antonioni. Al rientro a casa, i due sembreranno sul punto di lasciarsi finalmente andare l'uno nelle braccia dell'altro, ma occhi indiscreti guasteranno il loro momento! La donna infatti è lieta di rincontrarlo e ripensa con piacere a quella serata, ma teme che qualcuno gli abbia visti...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide vicina alla verità

Adelaide proprio non riesce a spiegare il legame nato tra Umberto e il giovane Federico, già sospettosa, è stata assalita da profondi dubbi dopo aver assistito al confronto tra Luciano e Umberto. Il padre del ragazzo ha infatti assalito il Guarnieri intimandogli di stare lontano da suo figlio. Umberto a quel punto, costretto a dare spiegazioni alla cognata, ha tergiversato, inventato scuse, senza riuscire a convincerla, anzi, la curiosità di Adelaide è cresciuta al punto da spingerla ad indagare per risolvere l'enigma e pare che sia molto vicina alla verità.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Laura nei guai pretende una soluzione da Salvatore...

Nel frattempo Vittorio apprende del comportamento di suo nipote Pietro, il ragazzo è uno sfaticato e sembra completamente disinteressato al lavoro che vede solo come una brutta punizione. Anche la povera Laura si trova a gestire una complicata situazione lavorativa, dopo aver faticato tanto per permettere alla Caffetteria di fare il grande salto e diventare fornitore della pasticceria per il Circolo, qualcosa va storto e Laura pretenderà una soluzione da Salvatore e Marcello. A venire in soccorso dei due soci vedremo però Armando e Agnese, i due saranno pronti a risolvere tutto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.