Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 novembre 2019: Marta è incinta

Marta sospetta di essere in dolce attesa e insieme a suo fratello Riccardo, ricorda quando erano bambini.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 13 novembre 2019, Marta sospetta di essere incinta e chiama il ginecologo. Riccardo le fa una sorpresa e le porta un album di fotografie di quando erano piccoli. Intanto al Paradiso sono in corso le registrazioni per il carosello ed è il turno di Roberta. Marcello l'aiuterà a superare l'imbarazzo, colpendo favorevolmente la Pellegrino. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Marta incinta in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 novembre 2019

Vittorio è in pensiero per Marta, che durante la sera si è sentita male. Il ragazzo sospetta che sua moglie possa essere in dolce attesa e anche la Guarnieri pensa che finalmente diventerà madre. A casa Conti, Marta chiama il ginecologo appena suo marito esce per raggiungere il Paradiso e finita la chiamata riceve una visita a sorpresa di suo fratello. Riccardo le ha portato un album di fotografie di quando erano bambini. Sono attimi di commozione e nostalgia, in attesa di altre nuove foto.

Il Paradiso delle Signore: Marcello affascina Roberta

Vittorio ha raggiunto il Paradiso per il secondo round delle nuove riprese per il video promozionale. In questa giornata saranno girati i caroselli e dopo il turno di Paola – umiliata dall'assenza di suo marito Franco – tocca a Roberta. La Venere è emozionatissima e anche un po' imbarazzata ma Marcello corre in suo aiuto. Con grande sorpresa della Pellegrino, il Barbieri sfodera un fascinoso coraggio e spinge la ragazza a fare il meglio.

