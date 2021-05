Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1, Gabriella è sconvolta dalla decisione improvvisa presa da suo marito.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 maggio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marcello è in carcere. Il Barbieri ha deciso di non fuggire da Milano ma Ludovica è decisa a non rassegnarsi a questa idea. Armando, preoccupato per il ragazzo, va a fargli visita. Vuole capire cosa l'abbia spinto a cambiare rotta. Cosimo intanto confessa a Gabriella di avere intenzione di lasciare la città e di cominciare una vita all'estero con lei e Delfina. Marta e Vittorio invece sembrano aver recuperato l'armonia almeno sul lavoro ma si capisce che tra i due ci sono ancora delle frizioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ludovica pronta a tutto per salvare Marcello

Marcello ha cambiato idea e ha deciso di non fuggire ma il suo destino è ormai segnato. Il ragazzo ha scelto di presentarsi dai Carabinieri e di costituirsi, stanco di nascondersi. Una decisione completamente inaspettata e che lascia tutti i suoi amici sbigottiti. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Ludovica, che si era ormai rassegnata a dire addio al suo compagno, ora che lui è in carcere prometterà a se stessa di fare qualsiasi tentativo per salvarlo. La Brancia ricorrerà a ogni mezzo per scagionarlo e farlo uscire di prigione. Armando intanto, sconvolto da questa improvvisa novità, va a fargli visita. Il Ferraris vuole parlare faccia a faccia con il suo amico, per scoprire cosa gli è frullato per la testa.

Gabriella sconvolta! Cosimo ha perso la testa, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 maggio 2021

Cosimo si è scusato con Umberto per le false accuse che gli ha mosso davanti a tutti i soci del Circolo. Il Bergamini ha fatto un notevole passo indietro nella sua crociata contro Guarnieri. L'ultimo incontro con Thomas Gallo non ha dato i risultati sperati e ormai convinto di aver preso una strada sbagliata e di aver ferito Gabriella con il suo comportamento, il giovane ha deciso di rimettere a posto la situazione. Ma tra le sue idee ce n'è una che manderà la Rossi completamente fuori fase. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci rivelano che Cosimo sconvolgerà sua moglie con una richiesta completamente inaspettata e a tratti folle: vuole lasciare Milano e trasferirsi all'estero con tutta la famiglia. Per la stilista sarà un duro colpo al cuore. Si troverà infatti a dover scegliere tra il suo lavoro e il suo amato consorte. Una scelta non facile per una donna in carriera come lei!

Leggi anche Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Cosimo se ne va! Gabriella andrà con lui?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ancora frizioni tra Marta e Vittorio

Marta e Vittorio stanno cercando di ricucire il loro rapporto. Non è semplice riuscire a dimenticare il passato e soprattutto il Conti teme di non essere in grado di cancellare facilmente quanto è successo tra lui e la sua amata moglie. La presenza di Dante e le bugie di Marta hanno portato il direttore de Il Paradiso, a non fidarsi più completamente della sua consorte. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nonostante i due abbiano ritrovato una certa affinità, i vecchi tempi fatti d'amore e di passione incontrollabile, sono ancora molto lontani.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.