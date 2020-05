Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 maggio 2020, in replica: Nicoletta tormentata da Riccardo

Anticipazioni TV

Dopo il passionale bacio tra lei e Riccardo, Nicoletta non smette di pensare a lui. Rocco e Salvatore intanto discutono sulle donne che lavorano.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani - mercoledì 13 maggio 2020 - a casa Cattaneo sono tutti riuniti per la colazione. Nicoletta sembra su un altro pianeta, non ascolta infatti i discorsi degli altri commensali e riesce a pensare solo al bacio scambiato con Riccardo. A casa Amato, invece, la giornata inizia con una piccola diatriba tra Salvatore Rocco sulle donne che lavorano. Rocco da uomo del Sud, non riesce ad adeguarsi allo stile di vita milanese mentre Salvatore, di ormai più lunghe vedute, è convinto sulla parità dei sessi. Ma scopriamo nel dettaglio, la trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Nicoletta tormentata dal bacio con Riccardo

Nicoletta non riesce a smettere di pensare a Riccardo, di cui è ancora profondamente innamorata. La giovane Cattaneo continua infatti a ripensare al bacio scattato con l'ex, dopo aver scoperto che il Guarnieri ha comprato il Paradiso - o meglio le quote del grande magazzino di proprietà del padre - per starle vicino. La ragazza è in crisi. Nonostante l'amore per il suo ex fidanzato ora è una una donna sposata e sa di non poter lasciarsi andare a colpi di testa. Il comportamento distratto di Nicoletta, durante la colazione, non sfuggirà all'occhio attento di Silvia. Da madre attenta qual è, la signora Cattaneo ha già capito che sua figlia pensa ancora a Riccardo e ha dato dei consigli a Cesare su come tenersi stretta la moglie. Purtroppo però nulla potrà impedire che la passione risbocci nella coppia Cattaneo/Guarnieri. Nicoletta tradirà Cesare!

Un aspro confronto tra Rocco e Salvatore ne Il Paradiso delle Signore del 13 maggio 2020

A casa Amato la giornata inizia diversamente e con qualche scaramuccia. Rocco e Salvatore hanno due diverse opinioni sul ruolo della donna. Mentre il più giovane dei due, appena arrivato a Milano, è ancora stordito dalla modernità della città lombarda ed è ancora radicato alle idee del Sud, Salvatore ha vedute molto più aperte e in aperto contrasto con sua madre Agnese. La discussione si basa infatti sullo scottante tema dell'emancipazione femminile e Rocco non sembra accettare che una donna stia tutto il giorno fuori per lavoro, invece di dedicarsi alla casa e alla famiglia.

