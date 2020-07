Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 luglio 2020: Adelaide minaccia Angela

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio di lunedì 13 luglio 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Ludovica è sempre più gelosa di Angela e Riccardo. Per questo motivo chiede l'aiuto di Adelaide che – furiosa contro la Barbieri – la minaccia di licenziarla se non si allontanerà da suo nipote. Clelia trova Roberta in lacrime e scopre che la ragazza è divisa tra Federico e Marcello.

Il Paradiso delle Signore: Riccardo molto vicino ad Angela

Angela e Riccardo sono ormai affiatatissimi. La Barbieri ha rivelato al ragazzo il suo grande segreto e ora il Guarnieri vuole aiutarla a ritrovare il suo bambino. Il passato della ragazza ha commosso Riccardo; anche lui – come la barista – è stato allontanato da sua figlia e per questo sente di dover fare tutto quanto in suo potere, per risolvere almeno questa situazione.

Adelaide contro Angela in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 luglio 2020

Ludovica, scoperto che il suo fidanzato vuole aiutare Angela, cerca di mantenere la calma e di apparire serena ai suoi occhi. In realtà, dentro di sé, cova una profonda rabbia e al culmine della gelosia decide di rivolgersi all'unica persona in grado di porre rimedio alle sue preoccupazioni: Adelaide. La contessa, ascoltato lo sfogo della Brancia, decide di intervenire e minaccia Angela di licenziarla se non si allontanerà immediatamente dal nipote. La Di Sant'Erasmo non può certo permettere che anche questa volta il matrimonio tra un Guarnieri e una Brancia di Montalto, venga messo in pericolo da un'altra donna.

Il Paradiso delle Signore: Roberta tra Federico e Marcello

Roberta è sempre più combattuta tra Federico e Marcello. La ragazza non sa più come comportarsi: da una parte il suo cuore appartiene al suo fidanzato – lontano da casa per il servizio militare - , dall'altra è attratta dal bel Barbieri, arrivato da poco a Milano ma entrato prepotentemente nella sua vita. Clelia, al Paradiso, trova la povera Roberta in lacrime e scopre tutti i patimenti che tormentano la ragazza. La Calligaris saprà aiutare le giovane Venere ad affrontare le sue paure?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.