Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 aprile 2021: Marta lascia Vittorio. E' finita per sempre?

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marta è tornata a Milano per assistere Vittorio. Al suo arrivo ha però scoperto che suo marito l'ha tradita. Beatrice viene a sapere che la Guarnieri è al corrente della sua tresca amorosa con il Conti e non sa come affrontare la ragazza. Marta risolve la situazione abbandonando la sua casa e tornando a Villa Guarnieri. Intanto al Paradiso cominciano a farsi strada alcune strane voci. Qualcuno ha cercato di contraffare gli abiti della nuova collezione di Gabriella. Giuseppe, braccato, se la prende con Girolamo mentre Armando fa un sopralluogo nel magazzino. Nino accetta di passare la serata al cinema con le Veneri ma dopo il film scappa subito, lasciando Dora senza parole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 aprile 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.

Marta è tornata a Milano. Le condizioni di salute di Vittorio hanno spinto Beatrice a richiamarla in Italia. Purtroppo però con il ritorno della ragazza a casa Conti, le cose sono degenerate. La Guarnieri ha infatti scoperto il tradimento di suo marito. Beatrice è in grande difficoltà. Capito che Marta sa la verità su quanto successo tra lei e Vittorio, non sa come comportarsi. Ma la figlia di Umberto decide per tutti. Delusa e amareggiata dal comportamento del consorte, decide di tornare a Villa Guarnieri e di lasciare Vittorio forse per sempre. Le cose si mettono molto male e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che ogni tentativo del Conti di ricucire lo strappo con sua moglie, sarà vano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Giuseppe nei guai!

Al Paradiso delle Signore si indaga sul furto di alcuni capi della nuova collezione di Gabriella. Le Veneri sono sconvolte da quello che è successo e in sartoria comincia a farsi largo l'idea che qualcuno abbia sottratto gli abiti per contraffarli. E in effetti sulle stoffe sono presenti dei difetti che prima non c'erano. Giuseppe, colpevole di quanto sta succedendo, è nei guai. L'Amato è certo che molto presto scopriranno i suoi loschi traffici e decide di affrontare faccia a faccia, e furioso, Girolamo. Armando intanto perlustra il magazzino, pronto a vigilarlo notte e giorno. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Giuseppe troverà presto un modo per depistare il Ferraris e scagionarsi così da ogni colpa. A farne le spese sarà però la povera Irene.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Nino delude Dora

Le Veneri stanno facendo di tutto per aiutare Dora a conquistare Nino. Hanno così organizzato una serata al cinema a cui il ragazzo decide di partecipare. Per le belle commesse è l'occasione giusta per far scoccare la scintilla. Rimarranno però molto deluse. Nino, alla fine del film, fuggirà a gambe levate, lasciando la povera Dora di sasso. La giovane ci rimarrà molto male ma non sembrerà intenzionata a togliersi dalla mente l'affascinante nuovo arrivato.