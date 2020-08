Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 agosto 2020: Angela confessa di avere un figlio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 agosto 2020 rivelano che nell'Episodio, Angela confessa a Roberta e Gabriella il suo segreto, mentre Luciano e Silvia cercano di proteggere Federico dalla verità...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio del 13 agosto 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, mentre Silvia e Luciano cercano di proteggere Federico nascondendo i loro problemi, Angela confessa a Roberta e Gabriella di avere un figlio. Riccardo cerca di aiutare la Barbieri e organizza un piano per farle incontrare il bambino almeno una volta.

Il Paradiso delle Signore: Silvia e Luciano cercano di proteggere Federico

Luciano tiene nascosta la terribile verità che ha scoperto: Federico non è suo figlio ma è il frutto della relazione extraconiugale di sua moglie con Umberto. Nonostante l'ira e il disgusto per quanto combinato da Silvia, il ragioniere – in accordo con la consorte – decide di non far trapelare la notizia e prega Clelia – che ha scoperto tutto – di non dire nulla a nessuno. I coniugi Cattaneo si sforzano di comportarsi normalmente per non far preoccupare Federico, che sembra aver appena ripreso la voglia di vivere grazie al suo ritorno a lavoro al Paradiso delle Signore. Purtroppo per loro, non sempre riescono a mantenere la calma.

Angela rivela a Roberta e Gabriella di avere un figlio, nella Puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 agosto 2020

Le ultime notizie su suo figlio, hanno spinto Angela a raccontare alla sue amiche la verità sul suo passato. È così che la Barbieri rivela prima a Roberta e poi a Gabriella, di avere un bambino e di cercarlo disperatamente. Riccardo intanto – dopo aver saputo che il piccolo è stato adottato e che sua madre non potrà mai più vederlo – organizza un piano affinché la sua amica possa anche soltanto una volta, incontrarlo. Rocco e Marina escono per il loro secondo appuntamento. I due si presentano a un brindisi in caffetteria organizzato da Federico per festeggiare il suo primo articolo sulle Frecce Tricolori e Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 agosto 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.