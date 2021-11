Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 novembre 2021: Agnese scopre che Giuseppe ha un figlio segreto

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 12 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Agnese scopre che suo marito ha un figlio in Germania.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 12 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1 vedremo che molti nodi verranno al pettine. Non solo Tina prenderà finalmente una decisione sulla sua operazione ma Flora scoprirà, anzi ne avrà conferma, che Adelaide e Umberto hanno una relazione. Ma a rendere la puntata esplosiva sarà la scoperta di Agnese. La sarta, trovata una busta proveniente dalla Germania, verrà a sapere che Giuseppe ha un figlio segreto e, furiosa, costringerà il marito a rivelarle la verità una volta per tutte. Intanto a Villa Guarnieri arriva Marco di Sant’Erasmo, il nipote della Contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora ha la conferma che Adelaide e Umberto hanno una relazione

Cosimo è tornato a Milano e il suo arrivo in città è stato provvidenziale. Flora ha infatti potuto finalmente incontrare l'uomo che aveva accusato pubblicamente Umberto di crimini indicibili e trovare così nuovi indizi sulla morte di suo padre. La ragazza ha infatti deciso di indagare sulla scomparsa di Achille, ritenendo che ci sia sotto qualcosa. E in effetti il faccia a faccia con il Bergamini è stato illuminante. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Flora avrà finalmente la conferma che Adelaide e Umberto hanno una relazione. Una rivelazione che comincia a fare chiarezza su quello che è successo veramente in America e sul reale coinvolgimento della Contessa.

Agnese scopre che Giuseppe ha un figlio segreto ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 novembre 2021

Agnese ha scoperto che Giuseppe le sta mentendo. L'Amato ha trovato degli ammanchi sul libretto di risparmio della famiglia ma non avrebbe mai pensato che suo marito li avesse spesi per comprare il silenzio della sua amante. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la sarta verrà a sapere di tutta la verità. Scoperta infatti una lettera spedita dalla Germania e nascosta tra le cose del marito, Agnese troverà una foto di un bambino. Mangiata la foglia, la donna capirà che quel ritratto appartiene all'ultimogenito del suo consorte, nato da una relazione extraconiugale. Furiosa e delusa da Giuseppe, lo affronterà di petto e lo costringerà a dirle tutto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Arriva Marco di Sant’Erasmo

A casa Guarnieri c'è grande apprensione per l'incontro tra Flora e Cosimo. Adelaide e Umberto temono che la ragazza cominci a puntare il dito contro di loro e che possa scoprire qualcosa di terribile sul loro conto. Mentre attendono il resoconto del faccia a faccia, alla Villa arriva Marco di Sant’Erasmo, il nipote della Contessa. Che cosa vuole il ragazzo da sua zia? Che intenzioni ha? Lo scopriremo molto presto come verremo a sapere la decisione di Tina sull'operazione. La cantante ha infatti fatto la sua scelta.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 novembre 2021

