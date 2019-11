Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 novembre 2019: Una fidanzata per Rocco

Anticipazioni TV

Agnese vuole che suo nipote si fidanzi al più presto con Maria Puglisi, la nipote di Rosalia.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 12 novembre 2019, Agnese vuole che suo nipote Rocco si fidanzi con Maria Puglisi, la nipote di Rosalia. Roberta vorrebbe pubblicare al più presto il romanzo di Federico e comincia a prendere accordi con l'editore mentre al Paradiso, il marito di Paola non si presenta sul set per girare un altro filmato promozionale. Ma vediamo insieme le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai3.

Una fidanzata per Rocco in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 novembre 2019

Agnese vuole avere sempre tutto sotto controllo. La signora Amato è una donna d'altri tempi e per la sua famiglia vuole il meglio. Non solo quindi tiene d'occhio Cosimo – sin troppo vicino alla fidanzata di suo figlio Salvatore – ma vuole che suo nipote Rocco trovi una brava ragazza, con cui sposarsi. È quindi decisa a proporre al ragazzo Maria Puglisi, la nipote di Rosalia e prima di recarsi a lavoro al Paradiso, telefona alla Caffarelli per fare incontrare i due ragazzi.

Roberta vuole pubblicare il romanzo di Federico

Roberta non sta più nella pelle. Vuole pubblicare al più presto il romanzo scritto da Federico ma il Cattaneo ancora tentenna. La ragazza decide quindi di contattare un editore senza avvertire il suo fidanzato, decisa com'è ad andare in fondo alla faccenda. Ma Federico sarà contento della decisione della sua compagna? Intanto al Paradiso, dopo il successo del primo spot ideato da Vittorio, tutto è pronto per girare un nuovo filmato promozionale, che vede protagonisti di un romantico ballo, Paola e suo marito. Franco però non si presenta sul set, mettendo in imbarazzo la povera Venere.

