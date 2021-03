Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 marzo 2021: Maria sconvolge Rocco con una decisione inattesa...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 12 marzo 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Maria decide di dare una mano a Irene e di ospitarla a casa sua. Rocco è piacevolmente stupito.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 12 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Anna e Maria decidono di dare una mano a Irene e le offrono di trasferirsi a casa loro, come loro nuova coinquilina. Rocco è molto contento che la Puglisi abbia messo da parte la rivalità con la Cipriani e voglia aiutarla. Vittorio tira un sospiro di sollievo. Quanto tutto sembrava ormai perduto, le vendita si riprendono e anzi cominciano ad aumentare. Il piano di Marcello fallisce miseramente. Vinicio lo ha tradito e ora il Mantovano rischia di farsi ancora più pericoloso. Il criminale – per vendicarsi – tenta una rapina al Circolo ma un uomo misterioso, appena arrivato, sventa il suo colpo. Il suo nome è Dante Romagnoli.

Maria sconvolge Rocco con una decisione inattesa nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 marzo 2021

Irene è in difficoltà. A suo padre non è andata proprio giù che la ragazza abbia indossato l'abito di Gabriella e fatto da modella per la nuova scandalosa collezione de Il Paradiso delle Signore ed è diventato sempre più autoritario. La Cipriani non sa più che fare e Anna e Maria decidono di fare qualcosa per lei. Le due ragazze offrono alla Venere di trasferirsi nel loro appartamento e comunicano a Rocco questa decisione. L'Amato è molto stupito da questa novità. Non avrebbe mai pensato che la Puglisi potesse tendere una mano alla sua rivale e che addirittura l'accogliesse nella sua casa. Ma il giovane deve ricredersi e non può fare a meno di essere piacevolmente colpito dal gran cuore della sua compaesana.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il Paradiso è salvo

Davanti a Il Paradiso si è scatenata una protesta. Due gruppi di donne, di parere opposto, si sono accalcati davanti al grande magazzino, pronte a darsi battaglia per difendere le proprie opinioni. Lo scandalo creato dalla nuova collezione di Gabriella, ha creato un vero e proprio putiferio. Dopo giorni di lotte, Vittorio tira finalmente un sospiro di sollievo. Le vendite tornano a essere in rialzo e Il Paradiso delle Signore riprende la suo normale routine, con ancora più desiderio di rivalsa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello tradito da Vinicio ma...

La Caffetteria è in pericolo ma Marcello ha un piano. Il ragazzo ha chiamato in soccorso un suo vecchio amico: Vinicio. Il ragazzo si è però rivelato un traditore. Il Barbieri si trova quindi con le spalle al muro e il Mantovano è ancora più pericoloso. Il criminale è deciso a prendersi la sua rivincita e la sua vendetta contro il ragazzo. Prende così di mira il Circolo e organizza un colpo. Il malvivente tenta un furto, sicuro che andrà a gonfie vele. Ma le cose sono destinate ad andare molto diversamente. Il Mantovano finisce in manette. A sventare il suo colpo è una nuova conoscenza de Il Paradiso delle Signore di cui sentiremo molto parlare: Dante Romagnoli.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.