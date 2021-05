Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 12 maggio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marta si confida con Federico. La ragazza spera di recuperare il suo rapporto con Vittorio e dopo aver lavorato a stretto contatto con lui, crede di avere delle opportunità con lui. Intanto Marcello prende una decisione sconvolgente per il suo futuro mentre Dora è sempre più innamorata di Nino ma purtroppo l'aspetta una brutta sorpresa. La ragazza scopre che il giovane che le fa battere il cuore è un seminarista. Rocco e Maria invece sono sempre più innamorati. Finalmente l'amore trionfa!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta alla riconquista di Vittorio!

Per Marta e Vittorio i problemi non sono ancora risolti. I coniugi Conti hanno però finalmente ritrovato l'armonia sul lavoro e tutto farebbe sperare in un futuro migliore. Nonostante i bei momenti passati insieme, Vittorio ha dei ripensamenti su Marta. Averla avuta tra le braccia non è infatti bastato a rincuorare del tutto il direttore de Il Paradiso, sempre più infastidito dalla presenza di Dante e ancora incapace di dimenticare il bacio tra sua moglie e il Romagnoli. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Guarnieri invece è molto fiduciosa. Ora finalmente sicura di avere nel suo cuore solo suo marito, confida a Federico di avere la speranza che il suo matrimonio si salvi. Ma succederà davvero così? Il destino dei due protagonisti della soap sarà davvero rosa e fiori?

Marcello cambia idea e non fugge da Milano, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 maggio 2021

Marcello è un uomo tutto d'un pezzo, lo sappiamo, ma mai ci saremmo immaginati che il ragazzo potesse prende una tale decisione. Il Barbieri ha infatti scelto di non fuggire e senza dire nulla a nessuno si consegna alla polizia. Una scelta che, secondo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, lascerà tutti senza parole. Perché ha scelto di non darsi alla fuga? È forse stanco di fuggire e di non mettere radici? Qualunque sia la risposta, il bel barista ha ormai ribaltato completamente la situazione e le trame della soap. E così succede anche per la povera Dora! La Venere, sempre più innamorata di Nino, scoprirà purtroppo che il giovane è un seminarista. I suoi sogni d'amore cadranno come un castello di carta, lasciandola addolorata e con il cuore spezzato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rocco e Maria sempre più innamorati

Rocco è finalmente riuscito a farsi perdonare da Maria. Il ragazzo non sarebbe riuscito a riconquistare il cuore della bella Puglisi se non fosse stato per il piano ben orchestrato di Irene. Grazie alla Cipriani, i due ragazzi sono riusciti a fare pace e a dichiararsi l'un l'altro e ora sono sempre più innamorati. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Rocco, spinto da Giuseppe, prenderà una decisione molto romantica riguardo al suo futuro con la sua amata!

