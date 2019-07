Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 luglio 2019: Riccardo scopre che Nicoletta è incinta

Anticipazioni TV

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 12 luglio 2019, Riccardo confessa a Marta che Nicoletta è incinta mentre Andreina contatta Vittorio, chiedendogli di raggiungerla. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Riccardo scopre che Nicoletta è incinta nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 luglio 2019

Nicoletta è incinta e la sua gravidanza ha scombussolato i precari equilibri della sua famiglia. Riccardo è sotto shock nello scoprire questa notizia e corre a informare sua sorella Marta, in cerca di aiuto. Solo Silvia ha le idee chiare e vuole che la figlia sposi Riccardo, anche senza amore. È decisa infatti a ricattare la famiglia Guarnieri, spingendoli a un matrimonio riparatore. Inaspettatamente però Luciano ha dato alla povera Nicoletta un’alternativa a matrimonio con un uomo che si è servito di lei solo per puro gioco.

Andreina chiede a Vittorio di raggiungerla

Andreina è fuggita e Vittorio è disperato. Il Conti ha fatto di tutto per convincere la sua compagna a non abbandonare Milano. Dopo giorni di silenzio, Andreina si mette in contatto con lui, chiedendogli di raggiungerla e di continuare la fuga insieme a lei. Il suo desiderio è quello di continuare la vita insieme ma lontani dal Paradiso. Questa volta Vittorio sembra deciso a partire e sembrano vani tentativi di Marta di dissuaderlo. Ma il Conti lascerà davvero il grande magazzino a cui sta dando tutto se stesso e che ha appena vinto un meritato e prestigioso premio?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1