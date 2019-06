Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 giugno 2019: Clelia rischia il licenziamento

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 12 giugno 2019, il passato di Clelia rischia di far chiudere il Paradiso; Luca invece trama ancora alle spalle dei Guarnieri e prende accordi con i soci del Circolo. Scopriamo cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1, a partire dalle 15.40.

Clelia mette a rischio Il Paradiso in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 giugno 2019

Luciano ha rimproverato Clelia, che si è comportata male nei confronti di una cliente. La bella capo commessa ha però altro di cui preoccuparsi: il collegio di suore a cui ha affidato il suo bambino, l’avvertiva che il piccolo Carlo si è sentito male. Preoccupata per la salute di suo figlio, la Calligaris l'ha vegliato per tutta la notte. Ha però così messo in pericolo l'apertura del grande magazzino, che rischia di rimanere chiuso per la sua assenza. Cosa faranno Vittorio e il ragionier Cattaneo? Chiuderanno un occhio oppure capiranno che Clelia si trova in una situazione difficile? La Calligaris si troverà inoltre davanti a una difficile situazione: rivelare o meno la verità a Luciano?

Luca si accorda con i Soci del Circolo

Luca Spinelli cerca di trovare nuovi alleati per stringere accordi economici e mettere in difficoltà i Guarnieri. Per ingraziarsi i soci del Circolo, promette che in cambio di un loro aiuto, riceveranno ingenti ricavi. Adelaide non gradisce per nulla il modo in cui Luca gestisce i suoi affari e cercherà il modo per evitare che il perfido uomo d'affari possa nuocere alla sua famiglia. Ma la contessa non ha ancora capito del tutto i piani del suo subdolo "amico".

