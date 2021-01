Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore del 12 gennaio 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Gabriella ripensa a Salvatore e racconta una bugia a Cosmo.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 12 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Gabriella ha trovato la lettera di Salvatore e in lei si scatena una tempesta di sentimenti per l’ex fidanzato, che la porta a mentire per la prima volta a Cosimo. Nel frattempo, insospettito dal comportamento di Umberto, Arturo Bergamini indaga sulle sorti di Achille Ravasi, ignaro della grande agitazione che alberga in Adelaide. Mentre Armando, Pietro e Rocco sono pronti a scendere in strada con la squadra ciclistica de Il Paradiso, dal collegio di Serena arriva una telefonata inattesa.

Gabriella ripensa a Salvo nella Puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 gennaio 2021

Salvatore ha scoperto che dietro la sparizione della lettera, scritta per riconquistare la sua Gabriella, c’è lo zampino della madre Agnese. Il giovane è convinto che, se avesse letto le sue parole, la donna che ama avrebbe preso una decisione diversa rifiutando di convolare a nozze con Cosimo. Così, dopo essersi sfogato con Marcello, l’Amato fa in modo che Gabriella abbia la lettera. Dopo aver letto la missiva, la Rossi inizia a ripensare alla sua storia d’amore con Salvatore e ricorda tutti i momenti più belli e passionali trascorsi insieme. Forse nutrendo non pochi dubbi sul matrimonio, Gabriella racconta la prima bugia al Bergamini…

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto in pericolo

Dopo aver accettato di prendere parte ad un affare immobiliare proposto dal Bergamini padre solo per cercare vendetta contro Achille Ravasi, Umberto ha una brutta discussione con Arturo Bergamini. Il padre di Cosimo, insospettito dalle parole del Guarnieri crede che l'uomo stia nascondendo qualcosa e i suoi presentimenti diventano realtà quando viene contattato da Ludovica, che gli rivela un’informazione segreta che potrebbe sfruttare a suo favore. Nel frattempo, dopo aver ricevuto una confidenza scioccante, Adelaide si mostra seriamente preoccupata per Umberto che potrebbe essere la nuova vittima del Ravasi!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Serena fa preoccupare tutti!

Armando, Pietro e Rocco sono molto soddisfatti della squadra ciclistica de Il Paradiso che sono riusciti a formare con le loro forze, e non vedono l’ora di provare a tagliare il traguardo. Mentre i tre amici sono entusiasti, a casa di Serena arriva un’inaspettata chiamata della madre superiora che allarma la famiglia Conti. Cosa sarà successo a Serena nel collegio per suscitare una reazione così forte nella famiglia?

