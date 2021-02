Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 12 febbraio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Vittorio e Beatrice passano la notte insieme mentre Gabriella sceglie l'uomo a cui appartiene il suo cuore!

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per la puntata del 12 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, il giorno delle nozze è vicinissimo. Mancano solo 24 ore al lieto evento e Gabriella ha preso la sua decisione: ora sa a chi apparterrà per sempre il suo cuore. Intanto al Paradiso si respira un'aria molto romantica, grazie a San Valentino. Stefania si sente però in colpa per Pietro. La ragazza sa di aver usato il giovane Conti per far ingelosire Federico. Vittorio e Beatrice ricevono un'allarmante chiamata da parte del collegio di Serena. La bambina ha avuto un piccolo incidente e i due devono correre da lei. Sulla via del ritorno, i Conti cederanno alla passione!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gabriella ha fatto la sua scelta

È la vigilia delle nozze di Gabriella e Cosimo e tutti sono – per vari motivi – in trepidante attesa. Salvatore è pronto a un gesto estremo per fermare le nozze ma pare che le cose andranno in un modo assolutamente imprevisto. La Rossi ha infatti preso la sua decisione: quella definitiva. Dopo tanti dubbi e dopo aver veramente valutato a fondo il da farsi, la stilista è sicura di sapere a chi appartiene e apparterrà il suo cuore. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la prossima settimana, ci rivelano già che ci saranno giorni molto amari per il buon Amato. Ma staremo a vedere!

Beatrice tra le braccia di Vittorio! Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 febbraio 2021

Al Paradiso delle Signore, San Valentino ha riscaldato i cuori di tutti. La panchina dell'amore ha risvegliato i ricordi d'amore di Vittorio e Beatrice, ormai inevitabilmente sempre più vicini. I due sono però costretti a lasciare di corsa il grande magazzino, per correre da Serena. Dal collegio è arrivata un'allarmante chiamata: la bambina ha avuto un piccolo incidente. Non si tratta di nulla di grave ma Beatrice decide di andare da sua figlia, senza perdere tempo e Vittorio l'accompagna. Sulla strada di ritorno, la macchina del Conti va in panne. Lui e Beatrice sono così costretti a rimanere per strada, in attesa dei soccorsi. Ma è proprio durante questa notte passata all'aperto che tra i due scocca la scintilla della passione.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania si pente di aver “usato” Pietro

Mentre Vittorio e Beatrice passano una notte d'amore insieme, Pietro si prepara a passare la giornata di San Valentino insieme a Stefania. Il ragazzo ha cominciato a corteggiare la giovane Colombo e lei sembra aver accettato la sua corte. Si tratta solo di apparenza. Stefania ha accolto l'invito del Conti solo per far ingelosire Federico. La Venere però si sente in colpa. Non avrebbe dovuto “usare” Pietro per i suoi scopi!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.