Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 febbraio 2020: Un nuovo amore per Clelia. Al Paradiso arriva Ennio

Anticipazioni TV

Ennio, un vecchio amico di Vittorio, subisce subito il fascino di Clelia mentre Adelaide presiederà la giuria del concorso di San Valentino.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – mercoledì 12 febbraio 2020 – Clelia fa la conoscenza di Ennio, un vecchio amico di Vittorio e l'uomo subisce sin da subito il fascino della capo commessa. Agnese si scusa con Armando mentre Marta e Riccardo convincono Adelaide a presiedere la giuria del concorso di San Valentino. La Contessa si complimenta con Luciano e Silvia per l'ottima istruzione di Federico e la Cattaneo viene presa dai sensi di colpa. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Un nuovo amore per Clelia in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 febbraio 2020

Al Paradiso delle Signore arriva un vecchio amico di Vittorio, Ennio. Clelia fa subito la sua conoscenza e tra i due sembra esserci un immediato colpo di fulmine. Ennio infatti subisce il fascino della bella capo commessa e non si lascerà certo sfuggire l'occasione per approfondire il loro primo incontro. Salvatore intanto parte per la Germania mentre Agnese, che ha allontanato Armando, si scusa con lui per essere stata fin troppo dura nei suoi confronti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide sarà giudice del concorso di San Valentino

Marta e Vittorio riescono a distrarre zia Adelaide dalla sua vendetta contro Umberto e la convincono a presiedere la giuria del concorso di San Valentino, indetto da Vittorio. La Contessa è felice di partecipare attivamente e di avere al suo fianco Federico – anche lui coinvolto nell'inizativa. La Di San'Erasmo si congratula con Luciano e Silvia per l'alto livello di istruzione del ragazzo ma così facendo, alimenta i sensi di colpa della Cattaneo che continua a mantenere un segreto terribile che tiene nascosto a tutta la sua famiglia.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 febbraio 2020.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.