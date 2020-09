Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 settembre 2020: Marta trova una neonata abbandonata...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata dell'11 settembre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Marta trova una neonata abbandonata davanti al grande magazzino mentre Luciano scopre la verità sui soldi per l'operazione di Federico.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per la puntata della soap dell'11 settembre 2020. Nella Trama dell'Episodio in onda alle 15.55 su Rai1,

Luciano scopre la verità su Clelia in questa puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 settembre 2020

Luciano ha scoperto la tremenda verità che Clelia, in accordo con Silvia, gli ha tenuto nascosto: non sono suoi i soldi che gli ha dato per l'operazione di Federico. Il Cattaneo è sconvolto. Come può la donna che ama e di cui ha sempre avuto fiducia, avergli mentito per così tanto tempo? Luciano non sa che fare e perde ogni certezza. La Calligaris ha sì agito alle sue spalle ma per una buona causa, salvare Federico. Se il ragioniere avesse scoperto di chi erano davvero i soldi, non avrebbe accettato e il ragazzo sarebbe ancora sulla sedia a rotelle. Basterà questo ragionamento a far calmare "Lucianone"? Intanto tutto è pronto per la vendita di beneficienza. Laura e Agnese hanno preparato i cestini da dare ai clienti della Caffetteria e le porte del bar di Salvatore e Marcello, stanno per aprirsi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Roberta divisa tra Marcello e Federico

Federico è tornato da Roberta e la Pellegrino si trova nuovamente divisa tra due fuochi. Da una parte il suo ex fidanzato, che ora l'ha perdonata, dall'altra Marcello, il ragazzo che le è stato sempre vicino. Il Cattaneo, deciso a recuperare, le ha chiesto di concedergli un'altra opportunità mentre il Barbieri si è nuovamente dichiarato. Roberta però informa entrambi di aver necessità di tempo per pensare e per comprendere cosa vuole veramente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta trova una neonata abbandonata

Come Roberta, anche Gabriella è divisa tra due uomini. Da una parte c'è Salvatore, che non ha ancora gettato del tutto la spugna con lei e dall'altra c'è Cosimo, deciso a conquistarla. Proprio il Bergamini si farà avanti con una romantica dichiarazione d'amore, sotto gli occhi impotenti del povero Amato. Intanto Marta fa una scoperta assurda fuori da Il Paradiso. La Guarnieri trova una neonata abbandonata davanti al grande magazzino e decide di portarla a casa con sé.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.