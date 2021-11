Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'11 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Tina non è ancora convinta a operarsi. La ragazza ha molta paura di sottoporsi alla delicata operazione e informa Vittorio dei suoi dubbi e delle ultime raccomandazioni del suo medico. Il Conti, certo che la ragazza debba prendere coraggio e non indugiare ancora, le organizza un incontro con una sua grande fan. La cantante, dopo il confronto con la sua giovane supporter, comincerà a ragionare sul suo futuro. Intanto Flora ha modo di conoscere Cosimo Bergamini e di scoprire da lui, delle succulente novità. Salvatore invece propone ad Anna di accompagnarla a trovare la figlia. La Imbriani è molto contenta ma anche stupita da questa sua decisione. Irene è ancora impegnata con la sua guerra contro Gemma. La ragazza cerca di convincere Dora a schierarsi dalla sua parte mentre Stefania vuole che le sue amiche la smettano e cerca di creare un rapporto pacifico e rispettoso con la sua futura sorellastra.

Vittorio spinge Tina a operarsi e... ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 novembre 2021

Tina deve operarsi il prima possibile. Il medico le ha infatti raccomandato di prendere una decisione subito o per la sua voce sarà troppo tardi. La ragazza ha però molta paura di sottoporsi all'intervento. Teme infatti che non sia risolutivo e che possa ulteriormente danneggiarla. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Vittorio, convinto che la sua amica debba farsi coraggio e affrontare i suoi timori, decide di intervenire. Per convincerla ad abbandonare le sue remore, le organizzerà, di nascosto, un incontro con una sua fan. E in effetti questo faccia a faccia farà a Tina molto bene ma sino a che punto? Deciderà di operarsi?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora conosce Cosimo

Cosimo è tornato a Milano e Adelaide ha le spalle al muro. Sì perché il ritorno del Bergamini in Italia fa temere alla Contessa e al suo amato cognato, che tra poco tempo Flora possa scoprire la verità sulla morte di suo padre. La Gentile Ravasi sta infatti indagando sulla scomparsa di Achille e scoperto che il marito di Gabriella ha accusato – prima di partire – i Guarnieri di qualche crimine, vorrebbe avere un confronto con lui. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che ne avrà finalmente occasione. I due infatti si incontreranno per la prima volta e dal loro faccia a faccia emergeranno grandi novità che lasceranno la stilista de Il Paradiso piuttosto sconvolta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore conoscerà la figlia di Anna

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano anche che Irene, sempre più furiosa con Gemma, cercherà di coinvolgere Dora nella sua guerra alla nuova Venere. La Cipriani teme che la presenza della nuova arrivata possa allontanarla da Stefania. La Colombo però non sembra del suo stesso parere anzi cercherà di creare un rapporto solido e sincero con la sua sorellastra e forse il loro lavorare insieme, potrebbe aiutarla a centrare l'obiettivo. Salvatore invece stupirà Anna con una proposta. Il ragazzo si offrirà di accompagnarla a far visita alla figlia, in modo da poterla conoscere. La Imbriani ne sarà davvero molto felice!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.