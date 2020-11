Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 novembre 2020: Gabriella, Roberta e Laura... sull'orlo di una crisi di nervi!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 11 novembre 2020. Nell'episodio della Soap su Rai1, Gabriella, Roberta e Laura dovranno prendere decisioni complicate e fronteggiare difficili imprevisti. Reggeranno lo stress?

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 11 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Gabriella, Roberta e Laura sono sotto pressione: ciascuna ha un sogno da coronare ma devono lavorare sodo. E dovrà impegnarsi anche Pietro che d'ora in poi, sotto la guida di Vittorio, oltre a frequentare il liceo, affiancherà Rocco come magazziniere al Paradiso e risponderà direttamente ad Armando del suo lavoro. Adelaide inizia ad avere sospetti sull'attaccamento di Umberto a Federico, che nel frattempo riceve un'offerta di lavoro da un nuovo cliente del Circolo. Intanto Gabriella, sempre più sovraccarica di impegni, finisce per litigare con Cosimo e inizia ad avere difficoltà con le consegne.

Il Paradiso delle Signore: Gabriella, Roberta e Laura alle prese con scelte molto complicate

Gabriella, stilista di punta de Il Paradiso delle Signore, è sotto pressione per l'impegno preso con le Signore del Circolo, ormai sue esclusive clienti. Vestire le ricche e capricciose socie del Club sta infatti togliendo molto tempo al suo lavoro ufficiale e i rapporti con il suo Capo, Vittorio, si fanno sempre più tesi. Ma il Conti non è l'unico a guardare con sospetto alla nuova attività della Stilista, anche il fidanzato, Cosimo, non tollera più di vederla così impegnata. I due finiscono per litigare. Nel frattempo Laura, sembra vicina a realizzare il suo sogno, insieme a Salvatore sta tentando di far diventare la Caffetteria, fornitore ufficiale della pasticceria del Circolo. Un progetto probabilmente vincente, ma che sta causando grande stress ai due giovani imprenditori. E infine c'è Roberta, la ragazza si trova a fare i conti con una difficile scelta che potrebbe cambiare per sempre la sua vita; grazie alla sua insegnate la Professoressa Barone, ha ottenuto una cattedra. Ora però, deve accettare di trasferirsi a Bologna...

Il Paradiso delle Signore: Pietro dovrà riscattarsi lavorando al Paradiso!

Vittorio ha scoperto che è stato Pietro, suo nipote, a vuotare le casse de Il Paradiso. Il Conti è arrabbiato e vuole dare una lezione al giovane ribelle, imporrà infatti, che Pietro lavori al Grande Magazzino. Affiancherà Rocco che dovrà insegnargli il mestiere, mentre Armando vigilerà su d lui. Ma Pietro accetterà davvero di rimboccarsi le maniche, di rispettare regole e sottomettersi al volere dello Zio? Anticipazioni rivelano che piegare il ragazzo sarà un'impresa assai dura anche per il tenace Vittorio!

Il Paradiso delle Signore: Adelaide non crede alle spiegazioni di Umberto

Adelaide proprio non riesce a spiegare il legame nato tra Umberto e il giovane Federico, già sospettosa, è stata assalita da profondi dubbi dopo aver assistito al confronto tra Luciano e Umberto. Il padre del ragazzo ha infatti assalito il Guarnieri intimandogli di stare lontano da suo figlio. Umberto a quel punto, costretto a dare spiegazioni alla cognata, ha tergiversato, inventato scuse, senza riuscire a convincerla, anzi, la curiosità di Adelaide è cresciuta al punto da spingerla ad indagare per risolvere l'enigma.

