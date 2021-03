Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'11 marzo 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, un gruppo di donne si presenta davanti al Paradiso. È scontro aperto contro la collezione di Gabriella.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'11 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio è molto fiducioso che l'intervista rilasciata da lui e Gabriella abbia colto nel segno. Purtroppo però un nutrito gruppo di bigotte si presenta davanti a Il Paradiso in segno di protesta. Insieme a loro, anzi contro di loro, ci sono però alcune donne di parere opposto e che vogliono “proteggere” il lavoro della Rossi. Intanto Ludovica ha riconquistato la fiducia di Adelaide. La Contessa vuole che la Brancia prenda il posto di Fiorenza Gramini e acquisti il suo ruolo di vicepresidente del Circolo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Gabriella al salvataggio del Paradiso

Vittorio è corso ai ripari e farà di tutto per salvare il suo Paradiso. Il Conti ha convinto Gabriella a rilasciare – insieme a lui – un'intervista. I due hanno così dichiarato ai giornali, le loro reali intenzioni nel far uscire una collezione in stile british e così diversa dal solito. L'abito della Rossi ha creato scandalo; troppo corto e “nudo” per la moda italiana. Eppure Vittorio – convinto dalla sicurezza della sua stilista – ha deciso di puntare tutto su questa novità e di lasciarsi trascinare nella Londra moderna e stravagante, come quella vista da Gabriella in viaggio di nozze. Purtroppo il pensiero avanguardista del direttore del grande magazzino si è ritorto contro di lui.

Protesta al Paradiso. Vittorio teme il peggio, nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 marzo 2021

Vittorio è certo che dopo l'intervista le clienti de Il Paradiso capiranno le vere sue vere intenzioni come quelle di Gabriella. Il Conti attente i risultati che, come prevedibile, non si fanno attendere. Davanti al grande magazzino si presenta un nutrito gruppo di bigotte, pronte a far chiudere il negozio per via del malcostume. Accanto a loro anzi contro di loro, c'è un altro gruppo, stavolta però formato dalle signorine affezionate allo stile di Gabriella e che hanno apprezzato le novità proposte dalla stilista. Lo scontro è aperto e Vittorio teme il peggio. Che ne sarà del suo lavoro e de Il Paradiso delle Signore?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide ha una proposta molto importante per Ludovica

Ludovica ha deciso di non lasciare Milano, contrariamente a quanto proposto da Marcello. La ragazza sfida la sorte ma lo fa per un motivo – a suo avviso – molto valido. Adelaide è infatti tornata a considerarla una sua pupilla. La Brancia è tornata nelle grazie della contessa, che ora vorrebbe addirittura che lei prendesse il posto di Fiorenza Gramini. La Di Sant'Erasmo ha grandi progetti per lei e Ludovica non può permettersi di perdere questa occasione di riconquistare il suo posto nel Circolo e nell'alta società milanese.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.