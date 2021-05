Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 maggio 2021: Cosimo si scusa con Umberto. Il suo matrimonio è salvo?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'11 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1 vedremo che, Cosimo chiederà perdono a Umberto per salvare il suo matrimonio con Gabriella.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'11 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Agnese capisce che c'è qualcosa che non va. Salvatore e Armando le nascondono di sicuro qualcosa e vuole scoprire cosa i due stanno tramando. La sarta riesce a estorcere al figlio una confessione. Salvo le rivela dei problemi di Marcello e le confessa di aver escogitato un piano per far fuggire il suo socio da Milano. Intanto Cosimo, dopo essersi scusato con Salvatore, chiede perdono anche a Umberto dimostrando a Gabriella di voler cambiare e risolvere questa terribile situazione in cui si è cacciato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello pronto a fuggire

Si contano le ore prima che Marcello lasci per sempre Milano. Il ragazzo ha deciso di fuggire e di lasciare la sua città, sicuro di non avere altra chance per risolvere i suoi problemi con la giustizia e con il Mantovano. Ludovica è ormai rassegnata a doverlo lasciare andare anche se non ha abbandonato ancora l'idea di fare qualcosa per lui. Salvatore e Armando hanno invece escogitato un piano per aiutare il loro amico e sono pronti a metterlo in pratica. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che i piani non andranno come previsto. Una novità sconvolgerà il cuore di tutti!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese scopre il piano di fuga di Marcello

Salvatore e Armando hanno organizzato tutto nei minimi dettagli e attendono che Marcello sia pronto a lasciarli. Non sarà un addio semplice. Salvo dovrà rinunciare per sempre al suo socio e suo grande amico e che dire del Barbieri, costretto a dimenticarsi per sempre i bei momenti di spensieratezza passati alla Caffetteria e di quella normalità che non respirava da tanto. Il suo progetto è ora quello di raggiungere Angela in Australia, nella speranza di ricominciare – stavolta per sempre – una nuova e tranquilla vita. A frenare momentaneamente il piano di fuga ci si mette Agnese. La sarta, capito che il Ferraris e suo figlio stanno macchinando qualcosa, vorrà vederci chiaro nella situazione. Messi alle strette i due, finirà per scoprire i problemi con la giustizia di Marcello e con il cuore spezzato, dovrà anche lei rassegnarsi all'idea che l'unica soluzione sia quella di lasciarlo partire e di salutarlo per sempre. Ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, ve lo abbiamo anticipato, non ci lasciano intuire nulla di buono. Le vicende di Marcello prenderanno una piega del tutto inaspettata.

Cosimo chiede scusa a Umberto. Avrà salvato il suo matrimonio? Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 maggio 2021

Tra Cosimo e Gabriella è un addio o quasi. Nelle puntate precedenti della soap abbiamo visto come il Bergamini abbia rischiato di mandare a monte il suo matrimonio con la Rossi, per inseguire la sua crociata contro Umberto Guarnieri. Completamente coinvolto nel progetto di distruggere il Commendatore e di dimostrare la sua colpevolezza, ha messo da parte il suo amore per la stilista. Un errore che rischia di non essere rimediabile. Ma Cosimo ha deciso di ribaltare la situazione. Dopo aver chiesto scusa a Salvatore per averlo aggredito in preda a una cieca gelosia, chiede perdono anche a Umberto per le sue accuse infondate, espresse davanti a tutti. Con questo gesto di umiltà avrà messo le cose a posto con la sua amata consorte? Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che ne vedremo ancora delle belle.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.