Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 giugno 2020, in replica: Gravi problemi per Salvatore e Marcello

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata de Il Paradiso delle Signore di Oggi giovedì 11 giugno 2020. Ecco le Trame e il Riassunto dell'Episodio in onda in Replica su Rai1.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, della Puntata di giovedì 11 giugno 2020. Nelle Trame dell'Episodio della Soap, in onda alle 15.40 su Rai1, Angela, ospite convalescente a Villa Guarnieri, inizia a scoprire qualcosa in più sulle dinamiche familiari di Riccardo. Umberto e Adelaide si dimostrano immediatamente ostili alla cameriera e temono che la presenza della Barbieri a casa loro, sia fonte di pettegolezzi. Anita annuncia a Salvatore e Marcello che ha messo in vendita la Caffetteria. I due ragazzi perderanno il lavoro? Ma scopriamo il Riassunto di quello che succederà oggi.

Angela ospite sgradito a casa Guarnieri nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dell'11 giugno 2020

Angela ha rischiato di morire e la serata della proiezione del Carosello, ha rischiato di finire in tragedia. Riccardo, scosso dalla visione di Nicoletta insieme a Cesare e Margherita, ha perso il controllo della sua auto e ha investito la Barbieri. Pentito per quanto successo e preoccupato per la ragazza, il giovane le ha offerto ospitalità in casa sua, sino a quando non si sarà ripresa del tutto. La cameriera ha così modo di conoscere più da vicino il Guarnieri ma soprattutto di scoprire la sua storia familiare. Alla Villa c'è però chi non ha gradito questo nuovo arrivo. Adelaide e Umberto temono che avere la cameriera nella loro dimora, possa essere oggetto di pettegolezzi al Circolo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Il piano di Adelaide rischia di fallire?

Nella scorse puntate de Il Paradiso delle Signore, abbiamo visto il piano diabolico di Umberto e Adelaide per incastrare Ludovica e Flavia e mettere le mani sul loro patrimonio. I Guarnieri devono rimpinguare le loro casse e un matrimonio tra la Brancia e Riccardo sembra ora la soluzione migliore. Ma la presenza di Angela in casa potrebbe essere un grosso rischio. Ludovica potrebbe infatti stizzirsi per la presenza di un'altra donna in casa, così vicina a Riccardo. Che i nuovi progetti di Adelaide vadano in fumo?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Guai per Salvatore e Marcello

Salvatore è sempre più convinto che sia arrivato il momento per fare il grande passo: chiedere a Gabriella di diventare sua moglie. Il ragazzo cerca il consiglio a sua madre Agnese, che lo spinge a dichiararsi il prima possibile. Purtroppo però i sogni del bell'Amato sono destinati a infrangersi. Una brutta notizia lo attende alla Caffetteria. Anita ha deciso di vendere il locale e sia Salvatore che Marcello perderanno il lavoro.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 giugno 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.