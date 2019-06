Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 giugno 2019: Luciano rimprovera Clelia

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 11 giugno 2019, Marta accompagna Vittorio all'obitorio per sincerarsi che il corpo ritrovato sia di Andreina. Luciano rimprovera Clelia, che a causa dei suoi problemi, finisce per essere scortese con una cliente. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Il cadavere non è di Andreina nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 giugno 2019

Marta accetta di accompagnare Vittorio all'obitorio per sincerarsi che il corpo ritrovato sia quello di Andreina. Per fortuna il Conti può tirare un sospiro di sollievo. Il cadavere non è quello della Mandelli. Durante questa insolita e poco piacevole uscita, i due finiscono per ritrovarsi faccia a faccia con il passato più lieto della coppia e la Guarnieri storce il naso. Che stia iniziando a provare dell'affetto per Vittorio?

Luciano rimprovera Clelia

I problemi personali attanagliano Clelia. Il suo passato ha appena bussato alla porta e la preoccupazione per il suo bambino la rende nervosa. Tutta questa situazione le impedisce di mantenere un certo distacco professionale e la porta ad avere un atteggiamento scontroso con una cliente e a essere rimproverata da Luciano. Il Cattaneo riprende con garbo la capo commessa ma è costretto a rimetterla in riga. Purtroppo però la Calligaris compirà un altro passo falso: il Paradiso rischierà di rimanere chiuso per l'assenza di Clelia, rimasta accanto a Carletto, il suo bambino, malato.

