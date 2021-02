Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 febbraio 2021: Salvatore farà un gesto estremo per fermare Gabriella...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'11 febbraio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Salvatore escogita un piano per fermare le nozze di Gabriella.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per la puntata dell'11 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Federico ha convinto Umberto a lasciare che Ludovica partecipi alle nozze di Cosimo e Gabriella. Adelaide è sconvolta dalla novità. Intanto Salvatore è pronto a fare un gesto estremo pur di impedire che la Rossi si sposi. Pietro invece invita Stefania a uscire e la ragazza accetta. Il Conti ignora però che la Colombo abbia accettato solo per far ingelosire Federico. Intanto a casa Guarnieri, la presenza sempre più assidua del giovane Cattaneo comincia a portare qualche squilibrio in famiglia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide sconvolta dalla presenza di Ludovica alle nozze

Federico è riuscito nell'impossibile. Il ragazzo ha convinto Umberto a lasciare che Ludovica partecipi alle nozze di Cosimo e Gabriella. Il Guarnieri sembra ormai diventato malleabile davanti alle richieste del figlio e la cosa non è sfuggita ad Adelaide. La Contessa non può credere ai suoi occhi. Non solo suo cognato ha concesso una tregua a Cosimo ma ha anche deciso di dare una seconda opportunità alla Brancia, nonostante quello che ha fatto alla sua famiglia. La Di Sant'Erasmo teme che la presenza di Federico, a lungo andare, possa modificare gli equilibri della loro famiglia. Le paure della contessa sono più che giustificate, visto che Marta sta per tornare a Milano.

Salvatore pronto a un gesto estremo per fermare Gabriella, nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 febbraio 2021

Manca ormai molto poco tempo alle nozze di Gabriella e Cosimo. Salvatore ha capito che tra lui e la Rossi c'è ancora speranza. La sua conversazione con Anna – la cugina della sposa – lo ha illuminato: Gabriella è sicuramente ancora innamorata di lui. Il ragazzo è pronto a fare di tutto per fermare il matrimonio e pensa che solo con un gesto estremo possa raggiungere il suo obiettivo. Ma cosa avrà in mente di fare? Rischierà di mettersi nei guai? Intanto Cosimo e Ludovica sono felici. La Brancia sarà la prima testimone del Bergamini, così come avevano sempre sperato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania accetta l'invito di Pietro ma con un doppio fine

Pietro corteggia Stefania. Il ragazzo ha preso coraggio e vorrebbe conquistare il cuore della bella Colombo. In occasione di San Valentino, il giovane Conti invita la Venere a uscire insieme. Stefania accetta il suo invito ma nasconde un doppio fine. Non è infatti in alcun modo interessata a Pietro ma coglie l'occasione per far ingelosire Federico. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la bella nipote di zia Ernesta, si pentirà del suo sconveniente gesto e che cercherà di rimediare al suo subdolo inganno ai danni del povero Pietro.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 febbraio 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.